Kontroverzni Talijan dotakao se šansi Hrvatske u Kataru, istaknuo je trojicu Vatrenih, a osvrnuo se i na incident sa Zidaneom

Trofej za pobjedika SP-a stigao je prošlog vikenda u Split u pratnji svjetskog prvaka iz 2016. godine Marca Materazzija, jednog od ambasadora turneje

'Brozović je pokretač ekipe, u dobru i zlu. Sve prolazi preko njega, to se vidi u svakoj prilici kad ne igra. Uvijek ga se oplakuje kad ga nema. Za nas je veoma važan član ekipe. Za Perišićem žalimo, prošle sezone je imao odlučujuću ulogu. Prošle godine i prije dvije godine, kad smo osvojili prvenstvo. Prošle su sezone pokušavali to ponoviti, a on je bio, po meni, najbolji igrač u momčadi. Nažalost, izgubili smo ga odlukom uprave kluba', rekao je Materazzi u razgovoru za HRT .

Je li skeptičan prema organizaciji SP-a u Kataru?

'Sva svjetska prvenstva dosad su bila savršeno organizirana, ne vidim zašto ne bi bilo tako i u Kataru. Imam apsolutno povjerenje u FIFA-u, stoga očekujem da će SP biti ljepše od prethodnih.'

Što očekuje od Hrvatske, koja je na prošlom SP-u igrala u finalu?

'Bili ste u finalu, ne mogu poreći da sam bio na 60:40, navijao sam i za Hrvatsku. Zato što je to reprezentacija koja nije velika, ali ima velike igrače. Na tom SP-u postigla je velik uspjeh, smatram da to može ponoviti. Imate tradiciju, imate strukturu koja dopušta razvoj mladih igrača, a to je vrlo važno za reprezentaciju. Osim toga, imate veličine poput Brozovića, Perišića i Modrića.'

Koji su to hrvatski dragulji koji će briljirati u Kataru?

'Mislim da bi to mogao biti Modrić, on kao da ne stari. Nije mlad, ali to ništa ne znači, bitni su volja i entuzijazam, glad koju imaš. On nije premlad došao u Real Madrid, a osvojio je sve. I unatoč tome što je sve osvojio, i dalje ima glad za pobjedama. Kad imaš takve igrače u ekipi, onda oni mlađi imaju njih za primjer, onda i oni streme višem, žele dokazati da mogu s takvim zvijezdama. Mislim da je to motiv zbog kojeg Hrvatska uvijek ima dobre rezultate.'

Osvrnuo se za kraj i na čuveni sukob sa Zinedineom Zidaneom...

'Da toga nije bilo, bolje bih prošao. Zabio sam ipak dva gola u finalu, koliko ih je to postiglo? Kao dijete sanjaš o Svjetskom prvenstvu, a onda kad to uspiješ sanjaš pobijediti. Kad pobjeđuješ, sanjaš zabiti gol u finalu. Ja sam sve to ostvario. Ljepše je govoriti o snovima, nego o opsesijama, ljudi opsesivno ispituju tko je što i kome rekao', zaključio je Materazzi.