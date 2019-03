Kontroverzni Jon Jones obranio pojas UFC-a; ilegalni udarac mogao ga je koštati titule, ali izazivač je ispao pošten

Jon Jones je na UFC 235 priredbi obranio titulu UFC prvaka rutinskom i ne previše uzbudljivom predstavom protiv Anthonya Smitha. Velter kategorija dobila je novog prvaka, nakon što je Kamaru Usman deklasirao Tyrona Woodleya. Ben Askren debitirao je pobjedom protiv Robbiea Lawlera uz kontroverznu završnicu, a itekako vrijedne pobjede upisali su Weili Zhang, Cody Garbrandt, Zabit Magomedsharipov i Johnny Walker

Prije svake runde, kut je Smithu govorio da mora biti pravi, kretati se naprijed i napadati, no on to nije uspijevao raditi. Jon Jones apsolutno je neutralizirao svaku opasnost koja od njegovog protivnika može doći te je tako odradio 25 minuta tijekom kojih nije primio nikakvu štetu i moći će se uskoro vratiti. Nedavno je izjavio kako se ove godine namjerava boriti još tri puta, a uz ovakve izvedbe to je itekako moguće.

Apsolutno nikakav odgovor na njegovu kontrolu i dominaciju nije imao Woodley, a Usman je većinom na podu bio dovoljno aktivan da se borba ne podigne na pod. Voljeli bi navesti neki trenutak koji je išao u prilog Woodleya, no njega nije bilo. Prvak je bio u potpunosti izdominiran u segmentu koji je zapravo njegova prva disciplina, s kakvim pedigreom je došao u MMA, a to je hrvanje. Usman je došao do titule s 50-44, 50-44 i 50-45 na sudačkim karticama, koje su još čak i blagonaklone prema onome što se Woodleyu dogodilo i možda i nepravedne prema dominaciji koji je novi prvak prezentirao.

UFC-ova velter kategorije dobila je novog prvaka i to na način kakav je rijetko tko očekivao. Kamaru Usman je jednostavno uništio Tyrona Woodleya u svakom segmentu. Protiv dosadašnjeg prvaka odradio je 25 minuta kroz koje Woodley nije imao niti jednu priliku za napraviti nešto što bi borbu makar samo usmjerilo prema njegovoj potencijalnoj pobjedi. Glavno pitanje borbe bilo je može li Kamaru Usman iskoristiti svoje hrvanje i pritisak protiv Woodleya, kao što je to radio drugim protivnicima. Odgovor je itekako! Usman je do prvog rušenja došao u prvoj polovici prve runde i tada je pokazao kako će borba do kraja izgledati.

Ben Askren savladao je Robbiea Lawlera u svom UFC debiju, no nažalost u borbi koja je ostavila kontroverzu iza sebe. Lawler je istu otvorio na fenomenalan način. Krenuo je agresivno, čime je iznenadio Askrena, vrlo brzo ga ozbiljno pogodio, došao do klinča, a onda i “slamom” srušio na pod, gdje je nastavio udarcima. Bilo je to jako blizu prekida, no Herb Dean daje Askrenu priliku i ovaj se oporavlja. Lawler je bio u gornjoj poziciji, no Askren se uspješno okreće i izvlači te su uskoro ponovno na nogama. Sada je Askren taj koji vrši pritisak i odvodi borbu do ograde, a nakon otprilike minutu uspijeva odvesti ju na pod. Dok je Lawler bio na koljenima, Askren je uhvatio “bulldog” gušenje i u jednom trenutku Lawlerova ruka opušteno pada na pod.

Oh nooooo! #UFC235 what a comeback by Askren, my goodness but Lawler was NOT out! Wow! #UFC235

Do 19. pobjede u nizu došla je Kineskinja Weili Zhang, koja je savladavši Teciu Torres potvrdila kako je opravdano dobila mjesto na glavnom programu. Još jednom se u ovoj borbi dokazalo kako je Tecia Torres jednostavno premala za ozbiljnije rezultate u ovoj kategoriji, za koju gotovo uopće ne skida kilograme. Kineskinja je kroz borbu bila dovoljna dobra da runde osigura u svoju korist. Svaka od njih se lako može opisati kao podjednaka borba u stand upu, sve dok Zhang nije dočekala priliku da iskoristi svoju prednost u snazi te da odvede Torres na pod. Čini se da UFC napokon ima pravo ime za ozbiljniji napad na kinesko tržište, odnosno borkinju koja će se sada sigurno naći u Top 10 poretku.

Glavni program otvoren je sjajnim okršajem koji su pružili Pedro Munhoz i Cody Garbrandt u bantam kategoriji. Borba je to koja je odmah otvorena vrlo aktivno i agresivno, prije svega od strane bivšeg prvaka. Munhoz je pametnim kretanjem anulirao prve napade Garbrandta i nije se dao uvući u otvorenu tuču odmah od početka. Sredinom runde vidimo prvi ozbiljan udarac koji pogađa Munhoz te se čini da je Garbrandt uzdrman. On se ipak vraća u borbu, dok Munhoz još jednom nije odlično pogodio. Ipak, onda na red dolazi Cody, koji pogađa koljeno u bradu i sad je Munhoz taj koji je uzdrman. Ulazi se u otvoreni okršaj unutar kojeg Garbrandt pogađa dva krošea točno u bradu Munhoza, no nevjerojatno je kako ovaj ostaje na nogama. Garbrandt se ohrabruje pogođenim udarcima i kreće po završetak borbe, no tu radi pogrešku. Ušao je previše otvoreno, a to je rezultiralo desnim krošeom Munhoza, koji završava točno na njegovoj bradi. Garbrandt je na podu, a borba je vrlo brzo bila gotova, iako je do kraja runde ostalo desetak sekundi. Bivši prvak tako je doživio treći poraz za redom i to treći nokautom, a svaki je bio na gotovo isti način. Previše je otvoreno ušao u napad s ciljem završetka borbe te je primio udarac iz kontre. Osim toga, Munhoz je pokazao kako ima puno jaču bradu (sposobnost primanja udaraca) od njega i to je ono što je ovog puta odvelo borbu u smjeru koji je doveo do njenog kraja.

Uvodni program zatvoren je borbom koje je po većini trebala naći svoje mjesto na glavnom programu. Bio je to novi nastup Zabita Magomedsharipova i njegova najveća pobjeda do sada. Nju je ostvario protiv Jeremya Stephensa, no niti blizu impresivno kao što je izgledao u svojim dosadašnjim UFC nastupima. Stephens je bio onaj koji napada, dok se Magomedsharipov posvetio kretanju u nazad i pogađanju prednjeg direkta. U nekim trenucima vidjeli smo neke od atraktivnih poteza iz njegovog arsenala, ali ne previše često. Ipak, po sucima je to bilo dovoljno za uzeti prvu rundu. Sredinom druge runde upisao je rušenje te je kontrolom na podu osigurao bodove i za nju, dok je posljednju rundu čisto izgubio. Ipak, nedovoljno je to bilo Stephensu te je Dagestanac došao do pobjede. No, uz ovakav nastup pitanje je ima li što raditi protiv Top 5 boraca.

Johnny Walker na svoj popis impresivnih nokaut pobjeda upisao je i ime Mishe Cirkunova, kojeg je nokautirao letećim koljenom nakon samo pola minute borbe, dok je Cody Stamann jednoglasnom odlukom savladao Alejandra Pereza. Bila je to najmanje sadržajna borba na programu, koju je Stamann dobio pritiskom i kontrolom. Diego Sanchez prekidom u drugoj rundi savladao je Mickeya Galla, za kojeg se još jednom dokazalo kako je prerano došao u UFC. Sanchez je prestao koristiti “brawlersku” taktiku, što je svakako dobro za njegovu karijeru te je došao do još jedne pobjede na račun hrvanja i grapplinga.

Edmen Shahbazyan ekspresno je nokautirao Charlesa Byrda, čime je i ovaj 21-godišnji novi projekt Edmunda Tarverdyana potvrdio svoj ogromni potencijal. Macy Chiasson prekidom u prvoj rundi savladala je Ginu Mazany, dok je Hannah Cifers podijeljenom odlukom sudaca došla do pobjede nad Polyanom Vianom u prvoj borbi večeri.

UFC 235 – Rezultati

Jon Jones (c) def. Anthony Smith – jednoglasna sudačka odluka

Kamaru Usman def. Tyron Woodley (c) – jednoglasna sudačka odluka

Ben Askren def. Robbie Lawler Technical – SUB (R1 3:20)

Weili Zhang def. Tecia Torres – jednoglasna sudačka odluka Pedro Munhoz def. Cody Garbrandt – KO (R1 4:52)

Zabit Magomedsharipov def. Jeremy Stephens – jednoglasna sudačka odluka

Johnny Walker def. Misha Cirkunov – TKO (R1 0:36)

Cody Stamann def. Alejandro Pérez – jednoglasna sudačka odluka Diego Sanchez def. Mickey Gall – TKO (R2 4:13)

Edmen Shahbazyan def. Charles Byrd – TKO (R1 0:38)

Macy Chiasson def. Gina Mazany – TKO (R1 1:49) Hannah Cifers def. Polyana Viana – podijeljena sudačka odluka