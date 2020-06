Hrvatski izbornik Veljko Mršić prihvatio novi izazov; postao je novi trener Zadra, ali način na koji je zahvaljeno Jusupu bode u oči

Aktualni izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Veljko Mršić i košarkaški klub Zadar postigli su dogovor o suradnji te će iskusni Splićanin voditi seniorske redove Zadra u sezoni 2020/2021, objavljeno je u četvrtak na službenim stranicama zadarskog kluba. To će za nekadašnjeg kapetana Cibone biti novi izazov u karijeri...

Suradnja između kluba i trenera Mršića dogovorena je na period od godinu dana, a izbornik košarkaške vrste već je stigao u 'grad košarke' te će sama suradnja i svi detalji biti predstavljeni i na službenoj konferenciji za medije. Tako se pokazalo da je nedavni oproštaj od dosadašnjeg trenera Danijela Jusupa ipak je bio najava velike i dugo očekivane vijesti. Kako piše portal Basketball.hr KK Zadar je odlučio tri mjeseca nakon što je e-mailom raskinuo ugovor s Danijelom Jusupom čovjeku uputiti jedno službeno i javno HVALA. Način na koji je zahvaljeno Jusupu zaista bode u oči, ali to zaista nema nikakve veze s Mršićem. Ako je to istina, to ide na dušu čelnicima kluba.

Izbornik Mršić svoju trenersku karijeru započeo je u Košarkaškom klubu Split, a nakon provedene polusezone kao glavni trener Splićana prihvatio je angažman i preselio u redove talijanskog prvoligaša Pallancestro Varesea gdje je svojevremeno igrao. U Vareseu se Mršić nije dugo zadržao, a 2011. godine imenovan je glavnim trenerom juniorske momčadi Cedevite i s njima je osvojio prvenstvo Hrvatske za juniore. U finalu su bili bolji od KK Zagreba za koji su tada igrali Dario Šarić i Mario Hezonja...

Nakon toga je - na inzistiranje tadašnjeg sportskog direktora Nikše Prkačina - imenovan trenerom Cibone u kojoj je proveo pet mjeseci kao glavni trener zagrebačkog sastava, a kasnije je ponovno u Cedeviti djelovao kao pomoćni trener glavnog trenera Jasmina Repeše, koji je napustio klupu zbog zdravstvenih problema u lipnju 2015. Na kraju sezone 2014./2015. Mršić je imenovan novim glavnim trenerom za seniorski sastav, a u sljedećoj sezoni klub je osvojio Prvenstvo Hrvatske i plasirao se u polufinale ABA lige.

Mršić 2017. postaje glavnim trenerom španjolskog kluba Bilbao Basketa u ACB ligi no tamo se nije dugo zadržao, a u svibnju 2019. godine Hrvatski košarkaški savez imenovao je Mršića izbornikom hrvatske košarkaške reprezentacije.