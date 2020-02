Kiks Milana protiv Verone, Lazio rasturio SPAL, na utakmici Atalante i Genoe pala čak četiri gola u 35 minuta...

Gripa je 'poharala' momčad Milana koji je u 22. kolu Serie A pred svojim navijačima odigrao 1:1 s Hellas Veronom. Lazio je golijadom protiv SPAL-a zadržao priključak s vodećim Juventusom

Lazio je sjajno otvorio utakmicu protiv SPAL-a i do vodstva stigao nakon samo tri minute igre, zabio je - a tko drugi nego Ciro Immobile. Već u 16. minuti bilo je 2:0 za domaće, a strijelac je ovog puta bio Caicedo. Do kraja prvog dijela susreta još su dva gola proparala mrežu gostiju, a pogađali su opet isti igrači i opet istim redoslijedom - Immobile pa Caidedo.

U nastavku utakmice nije bilo toliko uzbuđenja, Adekanye je zabio peti gol za Lazio, a do kraja je SPAL stigao i do utješnog gola za konačnih 5:1 i to preko Missirolija.