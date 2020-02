Juventus penalima slomio Fiorentinu i pobjegao Interu na šest bodova

U prvoj nedjeljnoj utakmici 22. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je u Torinu svladao Fiorentinu 3:0

Aktualni prvak nije dozvolio iznenađenje pred svojim navijačima te je povećao prednost nad drugoplasiranim Interom na šest bodova iako milanska momčad ima utakmicu manje.

No vodeći sastav Serie A do pobjede nije došao lako kao što to rezultat sugerira. Na prvi pogodak čekalo se do 40. minute kada je kazneni udarac realizirao Cristiano Ronaldo.

U 80. minuti opet je bio strijelac portugalski napadač i ponovno s bijele točke. U prvoj minuti sudačke nadoknade za konačnih 3:0 zabio je De Ligt.

Milan Badelj nije igrao za goste.