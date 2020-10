Khabib ga je ugušio, a nakon što se 'probudio iz mrtvih' Justin Gaethje je oduševio; ne pamtimo kada se takvo nešto dogodilo

Justin Gaethje ipak nije uspio prirediti iznenađenje. U subotu je od jednog od najatraktivnijih boraca svijeta bolji i uspješniji bio Khabib Nurmagomedov koji se nedugo nakon 29. pobjede u karijeri povukao u zasluženu mirovinu

A klasu nakon meča pokazao je i Gaethje koji je čim se probudio pohitao do uplakanog Nurmagomedova i zagrlio ga dok se ovaj na sredini oktagona gušio u suzama. Ne pamtimo kada je borac koji se digao iz nesvjesnog stanja na taj način se nakonio suparniku, ali to nije sve...

Justin je upravo zbog Khabiba i ostao duže u kavezu te se u svojoj prvoj reakciji ukratko osvrnuo na najveći meč u karijeri.

'Čovječe, osjećao sam se živo. Zato sam i zakoračio ovdje. Pitao sam svoje trenere jesu li spremni da se osjećaju živima svakoga puta kad zakoračim ovdje. Opet, adrenalin i endorfini se oslobađaju. Sjajan je to osjećaj, ali jedini razlog zbog kojeg sam ostao ovdje (u kavezu) je taj da pohvalim ovog čovjeka (Khabiba). Znam da bio u lošoj poziciji, a i da nije, on je napravio ono što je morao napraviti. Srušio me. Vrlo je jak i znam da je svog oca učinio ponosnim, rekao je Gaethje, a prenosi Fight Site.