Katarina Krišto osvojila srebrno odličje za Hrvatsku u Bakuu

Hrvatska judašica Katarina Krišto osvojila je srebrno odličje u kategoriji do 63 kg na Olimpijskom festivalu europske mladeži, koji se od 21. do 27. srpnja održava u Bakuu (Azerbajdžan). Drugo je to odličje za hrvatske judašice, nakon dan prije osvojenog zlata Ane Viktorije Puljiz.

U osmini finala Krišto je bila bolja od Mađarice Nikolett Nyiri, svladavši je ipponom, a jednake epiloge imali su njezini pobjednički nastupi u četvrtfinalu s Poljakinjom Martynom Glubiak i u polufinalu s Ukrajinkom Julijom Kurčenko. Ippon (nakon 42 sekunde borbe) presudio je i u finalnom dvoboju, ali na stranu ukupne pobjednice, Nizozemke Joanne Van Lieshout. Brončane medalje završile su oko vrata Španjolke Laure Vazquez Fernandez i gore spomenute Ukrajinke. 'Sretna sam zbog osvojene srebrne medalje na EYOF-u i koristim priliku zahvaliti svima na podršci,' kratka je poruka Katarine Krišto, članice kaštelanskog JK Dalmacijacement. Druga hrvatska judaška uzdanica petog natjecateljskog dana na EYOF-u, Dominik Rožić, poražen je već u šesnaestini finala. Bolji od njega bio je Francuz Tama. U petak će na plivalište Klara Bošnjak (800 m) te rukometaši u polufinalnom srazu s Danskom, kao i košarkaši u utješnom razigravanju s Litvom za redoslijed od 5. do 8. mjesta. S tri osvojena zlata i srebrom Hrvatska je i dalje na odličnom osmom mjestu na ljestvici država osvajačica medalja.