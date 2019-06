Kapetan hrvatske mlade reprezentacije; zašto je kao klinac napustio Dinamo, što je naučio od Messija i čime ga je impresionirao Dalić

Prošlog ljeta na Svjetskom prvenstvu u Rusiji sve su svojom prezentacijom zadivili hrvatski nogometaši. Dalićeva družina osvojila je simpatije svijeta i stigla do finala te u posve ravnopravnoj utakmici izgubila od Francuske. Sljedećeg tjedna hrvatski će navijači pozorno pratiti što na europskoj završnici mogu napraviti igrači koji će jednog dana naslijediti Modrića, Rakitića, Vidu i Perišića

Italija i San Marino sljedeća će dva tjedna biti domaćini nogometnom Europskom prvenstvu U-21 selekcija, a na završnom turniru treći će put sudjelovati i Hrvatska. Posljednji put mlada hrvatska reprezentacija na kontinentalnoj smotri igrala je još 2004. godine, a tada su u momčadi, koju je vodio Martin Novoselac, igrali igrači poput Darija Srne, Marka Babića, Nike Kranjčara i Eduarda da Silve.

Na turniru 2000. godine, i premijernom nastupu na Euru, a na kojem je reprezentaciju vodio Ivo Šušak, igrali su, recimo, Stipe Pletikosa, Igor Tudor, Ivan Leko i Jurica Vranješ.

Prema tome, kroz U-21 selekciju prošli su igrači koji su ostavili itekako dubok trag i u A reprezentaciji.

Prije je zaigrao za A selekciju Hrvatske nego za U-21

No ono što je već sada evidentno jest da iz ove generacije, koju je Nenad Gračan sa svojim pomoćnikom Danijelom Šarićem uspješno proveo kroz kvalifikacije, imamo tri igrača koji se mogu pohvaliti višestrukim nastupima u A reprezentaciji. A to su Nikola Vlašić, Josip Brekalo te pogotovo – kapetan momčadi Alen Halilović.

Zanimljivo, ovaj 22-godišnjak, koji će u utorak na utakmici protiv Rumunjske proslaviti 23. rođendan, prije je igrao za A selekciju (op.a., debi je imao 10. lipnja 2013.) nego za U-21 (op.a., 14. listopada 2014.), a nastup protiv Tunisa u prijateljskoj utakmici u Varaždinu bio mu je jubilarni deseti. U periodu od 2013. do sada radio je sa svim izbornicima.

Počevši od Igora Štimca pa preko Nike Kovača i Ante Čačića, na čijem ste širem popisu bili za odlazak na Euro 2016. u Francuskoj, sada ste se našli i na širem popisu aktualnog izbornika Zlatka Dalića. Koliko vam to znači?

'Sjećam se kada me pozvao izbornik Igor Štimac. Bilo mi je to kao san. I zato bih mu i ovim putem zahvalio na tom pozivu jer tada sam imao tek 17 godina. Bila mi je to nevjerojatna škola, a u tih nekoliko dana jako sam puno naučio. Zahvaljujem i izborniku Zlatku Daliću jer me nakon tri godine izbivanja ponovno pozvao u A reprezentaciju. Sada sam tek vidio, nakon što su dečki osvojili svjetsko srebro, s kolikim entuzijazmom, voljom i željom za novim pobjedama dolaze na reprezentativna okupljanja. I kada po onoj vrućini te nemogućim uvjetima u Osijeku ostave zadnji atom na terenu za pobjedu protiv Walesa. To dovoljno govori o respektu koji imaju prema izborniku Daliću', rekao je na početku razgovora za tportal Alen Halilović.