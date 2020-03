Kapetan Domagoj Duvnjak govorio o 'zatvoreničkim danima' te što misli o tome da mu u klubu smanje mjesečna primanja

Domagoj Duvnjak dao je zanimljiv intervju za Balkan Handball u kojem je govorio o raznim temama, prisilnoj karanteni, smanjivanju plaća, reprezentaciji, karijeri, Kielu...

Kako provodi 'zatvoreničke' dane?

'Veliki pozdrav, provodim kao i svi ostali, doma sam, dobili smo plan za treniranje što se može napravit doma i to je to. Slušam upute stručnjaka, doma sam sa ženom, nakon drugo vremena imam odmora, nažalost, ali to je tako. Privikavamo se, mi sportaši smo navikli na svoj ritam, čudno je bez treninga i utakmica, ali kako je nama tako je svima.'

Odgođene su Olimpijske igre, a time i rukometne kvalifikacije...

'Donešena je oduka jedina normalana, najbitnije je zdravlje sportaša, nadam se da ćemo do tada svi biti zdravi.'