Kakvu je glupost napravio Marcus Thuram, najbolje govori reakcija njegova slavnog oca: Pitao sam se je li to stvarno moj sin

Napadač francuske reprezentacije i njemačkog bundesligaša Borussije Mönchengladbach Marcus Thuram (23) suspendiran je na pet utakmica zbog pljuvanja protivničkog igrača.

Thuram je kažnjen je s pet utakmica neigranja u prvenstvu i kupu, a šesta utakmica je uvjetna i aktivirat će se ako napravi neki prekršaj do 21. prosinca 2021.

Thuram je u subotnjem ogledu protiv Hoffenheima, u kojem su gosti uz gol Andreja Kramarića stigli do pobjede 2:1, pljunuo Stefana Poscha i dobio izravni crveni karton.

Francuskog napadača, sina legendarnog Liliana Thurama koji je Hrvatskoj zabio dva gola u pobjedi 2:1 u polufinalu SP-a 1998., kaznio je i klub i to sa 40.000 eura što je njegova mjesečna plaća.

'Gledao sam utakmicu, i kada sam vidio što je napravio, ostao sam u šoku. Pitao sam se je li to stvarno moj sin. Onda su mi rekli kako to nije napravio namjerno, već je pljunuo u ljutnji pa je slina slučajno završila na licu protivničkog igrača. Rekao mi je: 'Tata, ne želim da ljudi stvarno misle kako sam sposoban nekoga namjerno pljunuti, nisam takav.' Prvog koga je nazvao nakon crvenog kartona bio je brat i ispričao mu se, kazavši kako nije to napravio namjerno', ispričao je tata Thuram za španjolske medije.

'Dugo sam razgovarao s Marcusom i on se još jednom ispričao meni i klubu za svoje postupke', rekao je sportski direktor Borussije (M) Max Eberl .

'Marcusa poznajemo gotovo dvije godine, znamo njegovo porijeklo i obitelj. Nedavni postupci to ne predstavljaju. Marcus je shrvan i uvjeravao me da nije namjerno pljunuo Poscha.'