Kakva drama na rukometnom SP-u; pogledajte infarktnu završnicu i gol koji je slomio srca hrabrih Crnogorki

U petom kolu svjetskog prvenstva za rukometašice u skupini C odigran je derbi između Španjolske i Crne Gore (27:26) koji je odlučivao o prvom mjestu u skupini te koja reprezentacija prenosi u drugu fazu maksimalan broj bodova

Dvije do tada neporažene nacionalne vrste odigrale su jednu od najdramatičnijih utakmica na prvenstvu, a na kraju su sve uzele Španjolke, stigle do pete pobjede, a u drugi krug prenosit će maksimalna četiri boda, dok Crnogorke s druge pozicije dolaze u novu skupinu s dva boda.

Nakon 30 minuta na semaforu je bilo 14:14, a u nastavak su bolje ušle rukometašice Crne Gore koje su došle do prednosti 23:19. No zatim se u njihovoj igri dogodio neshvatljivi pad i Španjolke su serijom 7-0 u 57. minuti stigle do preokreta i vodstva 26:23.

Uzbuđenjima tu nije bio kraj, jer su i igračice Španjolske u tri minute to prokockale, Crnogorke su 20 sekundi prije isteka vremena izjednačile na 26:26.