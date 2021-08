Kako je simpatični talijanski atletičar Massimo Stano uspio rastužiti milijune Japanaca kada su se tome najmanje nadali

Talijanski atletičar Massimo Stano rastužio je domaće navijače u Sapporu, na čijim je ulicama u četvrtak održana utrka hodača na 20 km u kojoj je Talijan stigao do naslova olimpijskog pobjednika ispred dvojice japanskih reprezentativaca koji su bili veliki favoriti

Stano je do cilja stigao za jedan sat, 21 minutu i pet sekundi, a do zlata je stigao u završnici utrke u kojoj se odvojio od dvojice domaćih aduta. Koki Ikeda je za Talijanom zaostao devet sekundi i osvojio srebrno odličje, a aktualni svjetski prvak u ovoj disciplini Toshikazu Yamanishi se morao zadovoljiti s broncom, jer je na cilj došao 23 sekunde nakon pobjednika. No, pokazalo se još jednom da favoriti ne pobjeđuju uvijek...

U prvoj polovici utrke vodstvo je držao Kinez Kaihua Wang, ali je dva kilometra prije kraja izgubio priključak s osvajačima odličja.