Kako ga nije sram ovako se nuditi Realu? Makar, navijači Liverpoola već su to doživjeli od Sterlinga

Sljedeće srijede Manchester City u osmini finala Lige prvaka gostuje kod madridskog Reala, a mnogi su upravo ovaj dvoboj proglasili derbijem ove faze natjecanja. Tim povodom, 25-godišnji Raheem Sterling dao je intervju za španjolski AS

Nakon 'redsa' preselio je u redove Manchester Cityja, čiji dres nosi već petu sezonu. A nakon ovakvih riječi, iako ih on u jednom dijelu i demantira, daje se naslutiti da bi mu to mogla biti i posljednja. Tim prije, što je Manchester Cityju prošlog vikenda 'odrezana' kazna odnosno dvogodišnja suspenzija od nastupa u europskim natjecanjima.

S obzirom na to da se Sterlinga već i prije povezivalo s Realom, pa će sasvim sigurno i sada kada je City kažnjen, engleski reprezentativac ovako je komentirao moguće špekulacije.

'Nitko ne zna što donosi budućnost. Igrač sam i uvijek sam otvoren za izazove, ali upravo mi je izazov Manchester City. U budućnosti, nadam se, bit će ih još...', zagonetno je odgovorio Sterling.

Uoči dvoboja Cityja i Reala, naravno, rekao je kako vjeruje da su 'građani' spremni iznenaditi 'kraljeve', ali i u tom se odgovoru malo dodvoravao Zinedineu Zidaneu i Realu, koji je osvojio tri uzastopna naslova u Ligi prvaka.

'Mislim da je toliko puta osvojiti Ligu prvaka, posebno u nizu, izuzetno teško. Ne mislim da je to sreća; to je definitivno formula. Neki ljudi imaju taj pobjednički mentalitet i on (op.a Zinedine Zidane) pobjeđuje na bilo koji način. Dakle, ne bih rekao da je to sreća, rekao bih da je to nešto što je vjerojatno razvio i stekao tijekom svoje velike igračke ali i trenerske karijere, tako da nastavlja svoj pobjednički put'.