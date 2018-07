Kad protivnik čuje što hrvatski vaterpolisti misle o njemu nakon utakmice, rastužit će se!

Loren Fatović smatra da je trening obavljen ove srijede bio teži ispit za hrvatsku reprezentaciju od utakmice sa slabašnim Turcima...

'Ekipa Turske nije u rangu s nama. Prije utakmice smo odradili trening tako da nam je taj trening bio i važniji nego sama utakmica', izjavio je hrvatski vaterpolski reprezentativac Loren Fatović nakon uvjerljive 23-2 (4-0, 7-1, 6-1, 6-0) pobjede nad Turskom na Europskom prvenstvu u Barceloni.

'Upisali smo nova tri boda, odigrali kako smo se dogovorili i sada čekamo Grčku koja je najvažnija utakmica u skupini. No, ne možemo reći da je najvažnija na turniru, jer u ovom dijelu natjecanja još je dozvoljeno napraviti krivi korak pa ga ispraviti u osmini finala ili četvrtfinalu. Pripremat ćemo se za Grke, mislim da smo kvalitetnija ekipa i da ćemo pobijediti', izjavio je Fatović, koji je protiv Turske postigao pet od 23 pogotka Hrvatske, ujedno najavivši dvoboj s Grcima koji je na rasporedu u petak, s početkom u 20.30 sati.

Jedan od onih koji najbolje poznaje sljedećeg suparnika je Andro Bušlje, član ovogodišnjeg klupskog europskog prvaka Olympiacosa.

'Dobra su ekipa i imaju prepoznatljiv stil igre, no nadam se da mi na to imamo odgovor. Smatram da smo kvalitetniji od njih, no to trebamo pokazati u vodi što sigurno neće biti lako.'