Kačavenda nam otkrio kod kojeg Dinamovog trenera je uživao: Nažalost, onda je došao on...

A što reći? U jednu ruku sam ponosan jer sam dinamovac. U drugu ruku mi je žalosno. No, iskreno nije me ništa iznenadilo. Baš kao ni što se toliki broj Hajdukovih navijača okupio na tribinama. Znao sam da će ih doći puno. Ipak u Austriji ima puno Hrvata, pa mi je jasno da dolaze na utakmice hrvatskih klubova.

Olakotna okolnost za Kovačevića jest i ta što tek u rujnu kreću europski ispiti?

Lako za Europu. Dinamo od starta SHNL-a mora krenuti ozbiljno, zna se koji je Dinamov cilj. To je naslov prvaka.

Ono što Dinamo nije uspio prošle sezone, s čak četiri promjene trenera?

Jako je teško promijeniti četiri trenera u sezoni. Ni nama igračima nije bilo lako. Što se tiče mene osobno, uživao sam kod gospodina Bjelice, dobio sam dobru minutažu, mislim da sam i pokazao dosta toga, zabio dva gola, imao dvije asistencije. Nažalost po mene, došao je Cannavaro, koji me ne znam zbog kojeg razloga, od prvog treninga kad je došao, maknuo i stavio kao sedmu opciju, a praktički 20 dana prije sam bio igrač mjeseca, tako da sigurno da je to bila teška sezona. Mislim da smo na kraju to mogli izvući, ali eto, šteta.

Puno se igrača u Dinamu sada promijenilo. Vratio se Vidović, s kojim ste djelii svlačionicu?

Jesam, dâ. U U-21 reprezentaciji. Došao je i Beljo, sve su to odlični igrači. Samo se nadam da će to uspjeti posložiti i da će Dinamo ove sezone izgledati - ne dobro, nego jako dobro. Ja i dalje ostajem najvjerniji navijač Dinama.

Čak da ste i ostali u Dinamo imali bi problema s prepoznavanjem suigrača. Nema više starosjedioca Petkovića, Ademija, Ristovskog, Pjace...

Moram priznati da mi je to malo čudna priča. Zbilja nisam očekivao da će toliko igrača otići iz Dinama, pogotovo ovi standardni Petković, Pjaca... Ali to je nogomet, koji nas puno puta iznenađuje, pa tako i sad.

Kakve su vam ambicije s LASK-om? Sanjate naslov prvaka. Je li to izvedivo? Kakva je ekipa?

Iskreno, ekipa je jako, jako dobra. Baš sam se iznenadio kad sam došao ovdje koja je to kvaliteta, koji je to intenzitet. A sad, ne možete reći da će naslov osvojiti momčad koja to nije uspjela od 1965. Ali svakako da su to ambicije kluba.

Što biste si željeli na osobnom planu?

Prije svega zdravlje, a onda ostalo. Dobra igra je ključna, ovo ostalo dođe samo po sebi.