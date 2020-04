Paulo Dybala (26) bi sljedećih godina trebao biti jedan od glavnih aduta Juventusa koji je pripremio novi ugovor za svojeg argentinskog napadača

No u Juventusu su napokon shvatili kakvog dragulja imaju u svlačionici i krenuli su u pregovore. Dybali vjernost 'staroj dami' istječe u ljeto 2022., a čelnici torinskog velikana ništa ne žele prepustiti slučaju.

Pregovorili su krenuli, Dybala i Juventus su se usuglasili oko godišnje plaće (trenutačno ima oko 7,5 milijuna eura) i duljine trajanja novog ugovora, a zapelo je samo oko jedne stvari.



Prema pisanju talijanskih medija klub i igrač nisu se dogovorili oko marketinških prava pa je to zadnja prepreka oko potpisa novog ugovora. No to zvuči kao formalnost i uskoro bi Dybala trebao staviti potpis na novi izdašniji ugovor.