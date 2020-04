U izolaciji radim stvari koje nikad ranije nisam niti pokušao, pa sam postao majstor u pranju suđa, kazao je trener Liverpoola Jurgen Klopp na web-stranici kluba.

Kao i u ostatku, svijeta i u Engleskoj su zbog pandemije Covida-19 ljudi u izolaciji posvećuju stvarima koje dosad nisu bile dio svakodnevne rutine.

'Osim suđa, pokušavam i kuhati. Napravio sam svoju prvu kajganu u životu, ali moja supruga Ulla nije bila posebno impresionirana i zamolila me da to ne ponovim. Imam 52 godine i još uvijek ne znam vezati kravatu, pa ću u narednom tjednu naporno raditi i pokušati to svladati', kazao je Klopp.

'Konačno, jedna od pozitivnih stvari je ponovno otkrivanje prijatelja iz školskih vremena. Pronašao sam na društvenim mrežama ljude koje dugo nisam čuo, a moji prijatelji su iznenađeni koliko sam aktivan', priznao je Klopp, koji ipak jedva čeka povratak nogometu.

Njemački trener je priznao kako ne održava često vezu sa svojim igračima, ali je priznao kako im je nedavno poslao video pobjede u finalu Lige prvaka.