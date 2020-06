Jürgen Klopp možda ne bi ni osvajao naslove s Liverpoolom, da 2005. godine nije upoznao ovu konobaricu na minhenskom Oktoberfestu

Nogometaši Liverpoola ovog su tjedna stigli do prvog naslova u Premier ligi, prekinuvši tako 30 godina dugi post od posljednjeg slavlja u društvu engleskih prvoligaša. Naravno, najveće zasluge za ova dugo iščekivani trofej pripadaju igračima i treneru Jürgenu Kloppu, ali i jednoj posebnoj ženi u životu ovog Nijemca

Jürgen Klopp trenerski je posao počeo u Mainzu još 2001. godine, a onda je nakon sedam godina, preselio u dortmundsku Borussiju. Nakon impresivnih rezultata sa 'žuto-crnima', Kloppa je pokušavao dovesti Manchester United za nasljednika Sir Alexa Fergusona na kraju sezone 2013/14.

Očito su Ferguson i društvo iz vrha 'vragova' uvidjeli svu klasu njemačkog trenera pa je on i trebao biti nasljednik legendarnom Škotu. No, Klopp je tada rekao 'ne' a šansu je dobio David Moyes, koji se na Old Traffordu prekratko zadržao.

A kako svaka priča ima i svoju pozadinu, sada je isplivala i ona koju je ispričala legenda Liverpoola, Philip Bernard Thompson.

Naime, on je u intervjuu za norvešku TV2 postaju rekao kako je glavna u izboru novog Kloppovog kluba bila njegova (druga) supruga Ulla Sandrock, koju je njemački trener upoznao 2005. godine dok je konobarila na Oktoberfestu u Münchenu, inače socijalnu radnicu i dječju spisateljicu.

Thompson je za TV2 rekao:

'Intervjuirao sam Kloppa za Sky i pitao sam ga jesu li on i Liverpool stvoreni jedno za drugo. Pogledao me i pitao: 'Zašto?'. Tada mi je Klopp rekao da je mogao preuzeti United, ali da je njegova supruga rekla kako to nije u redu. Kada je, međutim, došao u Liverpool, supruga je rekla da je to super potez', prepričao je Thompson i poentirao.

'Eto, i sada se vidi da je stvoren za Liverpoool'.

Klopp je osvojio dva naslova s Borussijom i igrao je finale Lige prvaka, a 2015. godine je zasjeo na kormilo 'redsa' i s vremenom postao jedan od najboljih menadžera na svijetu. Prije dvije sezone igrao je finale Lige prvaka, prošle godine ju je i osvojio. S time da je prošle sezone za jedan bod ostao bez naslova u Premier ligi, ali zato je to nadoknadio, vrlo uvjerljivo, ove sezone.