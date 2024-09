Jurčić o Gattusu bez dlake na jeziku: Čovjek je dobio neku utakmicu u Maksimiru...

Gattuso i Hajduk - dobre namjere, ali loša strategija

Jurčić je također komentirao situaciju u Hajduku, posebice u vezi s Gennarom Gattusom, čiji je dolazak izazvao dosta medijske pažnje:

'Sad radimo čudo od Gattusa... Prije 10 dana ste svi pisali da nema pojma. Znam kakav je on profil trenera, agresivan po prirodi, voli brze i agresivne igrače. No, onda mu dovedete Rakitića. Nemojte me krivo shvatiti, Rakitiću bih napravio spomenik na Trgu bana Jelačića, ali dovedete mu Rakitića, Krovinovića, Livaju. Koji agresivan nogomet s njima? Čovjek je dobio neku utakmicu u Maksimiru gdje su se branili 90 minuta kao davljenici i sad je on čudo od trenera.'