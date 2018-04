Jurčević u Dinamu naišao na mnogo veće probleme nego što je očekivao!

Blijedi remi bez pogodaka protiv zaprešićkog Intera pokazao je da Nikoli Jurčeviću neće biti lako oživjeti samostalnu trenersku karijeru u Dinamu u kojem su igrači izgubili samopouzdanje, a brojne ozljede dodatni su problem kojem se sigurno nije nadao kada je potpisivao ugovor...

Jurčević sada na velikim mukama čeka srijedu i polufinale Kupa protiv Rijeke. Nikola Moro izgubljen je zbog teške ozljede koljena, probleme imaju Sosa, Doumbia, Benković i Soudani, a protiv Toplakovog Intera ozljedili su se još i Gojak te Lešković.

'Pokušat ćemo nešto bolje izgledati. Nadam se da će nam se neki igrači vratiti. To je za nas velika utakmica, imamo priliku ući u finale Kupa i učinit ćemo sve da to i napravimo,' izjavio je Nikola Jurčević nakon razočaranja u Zaprešiću, no Matjaž Kek s Poljuda mu je poručio da se Riječani ne boje i da ga čeka jako težak okršaj.

Jurčević je itekako svjestan da uprava Dinama budnim okom prati njegov rad i čeka prvu veću pogrešku da počne sumnjati, kao što je to bio slučaj s prethodnim trenerima. Zbog toga ne smije izgubiti od Rijeke u Kupu, a kamoli dovesti u pitanje naslov prvaka u sljedećim kolima HT Prve lige, jer bi mogao biti kratkog vijeka na Maksimiru i ne dočekati europsko ljeto, što bi bilo jako loše za njegovu samostalnu trenersku karijeru koju pokušava oživjeti možda i u najzahtjevnijem mogućem okruženju...