Junak Cibone otvoreno; Markota se prisjetio dolaska iz Švedske i svoje lude glave, a dotakao se i Prkačina

Nakon što je Cibona upisala još jednu pobjedu protiv Cedevite u finalnoj seriji doigravanja HT Premijer lige, čime je stigla do vodstva od 3-0 u seriji koja se igra na četiri pobjede, priča dana postao je 33-godišnji veteran Damir Markota koji igra u životnoj formi. Novi idol navijača Cibone kojem su skandirali MVP, MVP. Bolje nije moglo...

'Mislim da je ovo bila dobra utakmica. Pobijedili smo i ne bih se previše vraćao na ovu utakmicu. Imamo vodstvo u seriji 3-0, no to ništa ne znači. Oni su i dalje favoriti. Za 48 sati je nova utakmica i trebamo se odmoriti i spremiti za tu utakmicu', kratko je kazao iskusni Markota koji je tijekom karijere slovio kao 'nestašni mladić', ali s vremenom je sazrio i postao je ozbiljan igrač.

U gostujućoj pobjedi Cibone 76:65 209 cm visoki Damir Markota - koji je u karijeri okusio NBA ligu, a prošle sezone nosio je i dres Cedevite – briljirao je sa Damir Markota s 23 koša, osam skokova i pet asistencija. Junak možda i ključne pobjede jer upravo zahvaljujući njemu, te njegovoj velikoj želji da odvede Cibonu do titule prvaka, 'Vukovi' su stigli na samo jednu pobjedu do konačnog cilja. Rasplet kakvom se rijetko tko nadao:

Skandiranje navijača Cibone 'MVP, MVP!' s tribina male dvorane Doma sportova samo su potvrdau kakvoj formi je dočekao završnicu prvenstva.

'Iskreno, energija suigrača puno je važnija od mog iskustva', kazao je Markota kojeg već godina svi poznaju po nadimku Šveđo. Još je dodao:

'Što se mene tiče nisam ništa posebno motiviran, poklopilo se puno toga; stigao sam u zdravu sredinu i poklopila se lijepa priča. Među nama igračima nema neke velike razlike, a nekako smo se uoči finala pokrenuli i uživamo u svemu tome. Što se finale više približavalo sve smo više vjerovali.'

Još kao klinac, kada je Damir na leđima nosio prezime Omerhodžić koje je kasnije promijenio uzevši majčino prezime Markota, o njemu se govorilo kao o NBA potencijalu. Nakon tri odlične sezone u Ciboni na NBA draftu 2006. kao ukupno 59. u drugoj rundi izabrali su ga San Antonio Spursi koji su, zahvaljujući treneru Greggu Popovichu koji vuče podrijetlo s ovih prostora, poznati po velikoj broju stranaca koje su regrutirali od kojih su neki postali jako uspješni i uz to su jako dobro zaradili.

'Nikad neću znati što bi bilo kad bi bilo, ali da mi je netko rekao - kada sam kao klinac od 14 godina došao iz Švedske u Zagreb - kako ću jako dobro živjeti od košarke, kako ću se oženiti već sa 24 godine i imati dva prekrasna sina, proglasio bih ga ludim. Tada kad sam stigao u Zagreb kao klinac nisam dobro znao jezik, nije bilo mobitela kao danas i bilo mi je jako teško u tim tinejdžerskim bez roditelja. Ma tko je tada razmišljao o NBA ligi, meni su druge stvari bile u mislima...', kazao nam je Šveđo.

No, iako je izabran na NBA draftu Markota nije bio te sreće da ga vodi Popovich pa je u zamjeni završio u Milwaukee Bucksima u kojima nikada nije dobio pravu priliku. Nije ga zadovoljavalo igranje u razvojnoj ligi i čekanje prilike u NBA pa je u ljeto 2007. prihvatio unosnu ponudu iz Rusije (Spartak St. Petersburg). Igrao je još za Žalgiris, Menorcu, Bilbao, ljubljansku Olimpiju, Zagreb, Beşiktaş, Brose Baskets, İstanbul, Uşak i Cedevitu, ali u srcu je uvijek na prvom mjestu bila Cibona. Klub u kojem je stasao kao igrač kada je preko Sarajeva i Švedske sanjao o tome da postane vrhunski igrač.

U karijeri prepunoj uspona i padova, u sezoni u kojoj su mnogi sumnjali u njega pa čak i hrvatski izbornici u kvalifikacijama za SP, Šveđo je sve naplatio s kamatama i lovi svoj novi trofej. Trofej koji će mu, ako ga osvojio, vjerojatno biti najdraži u karijeri. Pogotovo jer je ovaj sastav Cibone, u kojem nema Amerikanca, najjetniji od osamostaljenja Hrvatske. I uz sve to Markota je mentor 16-godišnjem Roku Prkačinu za kojeg su svi u klubu uvjereni kako će vrlo brzo postati NBA zvijezda, a nije nemoguće da 2021. bude prvi izbor na NBA draftu.

'Ne bih rekao da sam mu pravi mentor, ali uvijek ću mu dati savjet jer sam puno toga prošao u košarci. Roko nije kao ja 'luda glava' i sve je i njegovim rukama. Za razliku od mene, koji nije imao nikoga u Zagrebu u njegovim godinama da mi pomogne savjetom, Roko ima oca Nikšu koji je bio velik košarkaš. Igra i razvija se u zdravoj sredini i napreduje iz dana u dan. Roko je svakako čudo od talenta pred kojim je, siguran sam, uspješna karijera.'

Damir je posebno ponosan što ga često puta uživo gleda 9-godišnji sin Patrik. No, ovo finale nije baš Patriku po volji jer Cibona vodi 3-0.

'Patrik je veliki navijač Cedevite i danas ujutro, kad smo doručkovali, pravio se malo blesav i kao pitao me kako sam igrao. Naravno da zna da je Cibona dobila, a da smo izgubili dušu bi mi izvadio, haha.'

Kako Cibona izgleda i kako igra u ovoj finalnoj seriji najbolje je opisao njihov trener Ivan Velić. Vjerojatno je i on sam iznenađen:

'Kad odigrate tri ovakve utakmice u seriji, a uvijek je sljedeća bolja od one prethodne, to je za trenera zadovoljstvo. Večeras smo pokazali da možemo još jedan korak gore. Odigrali smo vrhunsku utakmicu na gostujućem terenu. Nemamo puno oružja, ali ovo što imamo gađamo precizno. S obzirom na to kako smo igrali i na odnos prema dresu Cibone, ponosan sam na dečke kako god ova serija završila.'