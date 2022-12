Joško Jeličić opet briljira: Užasavam se što moram dijeliti komad ove prekrasne zemlje s tim jadom!

Joško Jeličić je na svoj način prokomentirao poraz Hrvatske u polufinalu od Argentine, a dotakao se i onih naših jalnih ljudi

ponos do neba

Nekoliko je riječi rekao i Mario Carević…

'Pokušavam biti objektivan i iskren. Po meni penal nije bio. Livaković se zaustavio, Alvarez je naletio inercijom. To nije opravdanje za gubitak utakmice, ali taj je detalj odredio utakmicu jer smo do tog trenutka bili bolji na terenu', pričao je Carević i napomenuo: 'Jučer tuga, danas ponos. Tužni smo bili, ali to je realnost, Argentina je zasluženo pobijedila. Imamo još jednu važnu utakmicu. Moramo biti ponosni na momke i stožer što god bude u toj utakmici. Ostvarili su vrhunski rezultat. Koje su sve velike nogometne reprezentacije već doma, a o Italiji, koja se nije uopće plasirala, da ne govorim. O čemu mi pričamo. Ovo je veliko kao Biokovo.'