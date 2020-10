Joško Gvardiol dokazao je koliko zrelo razmišlja: Treba biti pošten prema sebi i reći da još nisam na potrebnoj razini za Premier ligu

Početkom tjedna Joško Gvardiol stavio je potpis na ugovor s RB Leipzigom, bundesligašem, u kojem je od siječnja i bivši 'modri', Dani Olmo. No, za razliku od Španjolca, Gvardiol se vratio u Zagreb, gdje će ostati na posudbi, možda do zime, a možda i do ljeta

Proteklih se tjedana puno pisalo o odlasku Joška Gvardiola iz Dinama. Među zainteresiranima bio je povratnik u englesku Premier ligu, Leeds United, a koji je nudio čak i izdašniju odštetu Dinamu nego RB Leipzig. Međutim, ovaj 18-godišnji branič, u dogovoru s menadžerom Marjanom Šišićem ipak se odlučio za odlazak u Njemačku, a što ga je natjeralo na tu odluku, objasnio je u intervjuu za 24 sata. 'Plan i vizija koju Leipzig ima za mene i za mlade igrače. Samo i isključivo to je bilo presudno u odabiru budućeg kluba. Pa svi znaju da je meni Engleska san, ali treba biti pošten prema sebi i reći da još nisam na potrebnoj razini za Premier ligu. Jednog dana sigurno, ali sada je RB Leipzig puno bolji izbor za moj igrački razvoj', priznao je Gvardiol, a onda odgovorio na 'škakljivo' pitanje, što da nije stigla ta ponuda Leipziga, biste li išao u Leeds ili ostao u Dinamu?