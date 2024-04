Josip Stanišić o 'bijegu' iz Bayerna i tajni uspjeha: To nitko nije mogao očekivati

'Pa, kako se dogodilo? Ne znam… Od početka sezone ušli smo dobro u sezonu, ja sam stigao nakon prve utakmice. Mogu vam reći da smo kao ekipa jako dobro posloženi i igramo stvarno jako dobar nogomet. Uz to vjerujemo u sebe i naravno imamo u nekim situacija i sreće, a sreću i trebaš u prvenstvu', kazao je kazao je 24-godišnji Josip Stanišić u emisiji ' Vikend Vatrenih powered by PSK ', dečko koji je rođen i odrastao u Münchenu, ali usprkos tome jako dobro govori hrvatski jezik. No, u šali kaže da mu je lakše igrat nogomet nego razgovarati na hrvatskom…

Tijekom ljeta Josip Stanišić otišao je na jednogodišnju posudbu iz minhenskog Bayerna u Bayer iz Leverkusena. Tada je to bilo veliko iznenađenje, ali ispada kako je za mladog hrvatskog braniča to bio potez karijere. Igra u trenutačno vodećoj momčadi Bundeslige i jedan je od ključnih igrača kod trenera Xabija Alonsa u momčadi koja lovi prvu titulu prvaka u povijesti kluba.

Na pitanje koliko je iznenađujuće vidjeti Bayer na prvom mjestu Bundeslige s tolikom prednošću, rekao je:

'Ha, pa to je iznenađenje, pogotovo jer se zasdnjih 11 godina ništa drugo ne zna osim Bayerna gore. Dobro, prošla sezona je isto bila drugačija, a tu smo imali i sreće (igrao je za Bayern, op.a.). Na kraju, ali opet ako se priča o prvaku u Njemačke onda je to Bayern München i naravno da se nekako pogodilo da sam ove godine otišao iz Bayena u Bayer Leverkusen i da smo mi sad s deset bodova više prvi. To nije mogao nitko očekivati, ali ja sam naravno sretan da sam tu i da je tako dobro ispalo kako je do sada', kazao je Josip objasnivši kako je uopće došlo do posudbe u Bayer te kako ga je to iznenadilo.

No, kaže kako je želio u momčad u kojoj će igrati, a ne čekati svoju priliku jer je shvatio kako nije u prvom planu.

Pričao je još o golu za Bayer koji je zabio upravo svom matičnom klubu Bayernu. No, iako je gol bio jako važan - možda i presudan na putu do titule - ipak ga nije slavio…

'Kako se kaže, takve priče samo nogomet piše... Nisam mislio da ću baš u toj utakmici zabiti gol jer sam imao defanzivnu rolu i inače nisam previše ofenzivan. Naravno da sam se veselio, ali unutra u sebi. To je bio jako važan gol za nas. To mi je najdraži gol u karijeri.'

U ostatku intervju govorio je još o životu u Leverkusenu u usporedbi s Münchenom te kako se to 'ne može usporediti', zatim o pozivu u mlade njemačke selekcije, a dotakao se i kako je došlo do toga da zaigra i odabere igrati za Hrvatsku.

Cijeli intervju pogledajte u prilogu: