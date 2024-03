Majer otkrio je li Kovač razlog dolaska u Wolfsburg; dotakao se i protivnika na Euru

Vikend Vatrenih pwered by PSK

Lovro Majer - VIKEND VATRENIH PWERED BY PSK

Na pitanje o ždrijebu skupina za Euro gdje su Vatreni završili u skupini sa Španjolskom, Albanijom i Italijom, Majer je rekao:

'Činjenica je da svi bi mi voljeli i željeli što slabiju grupu i slabije porotnike, koliko god to nekima čudno zvučalo. Ali to je istina! No, činjenica je da mi protiv najjačih protivnika igramo najbolji nogomet. Bit će zanimljivo, grupa je teška i usudio bih se reći - možda najteža! Na neki način, svi oni bi se nas trebali pribojavati obzirom na rezultat koji smo napravili zadnjih godina na Svjetskim prvenstvima i u Ligi nacija. Mislim da će biti zanimljivo i imamo veliku šansu napraviti odličan rezultat', kazao je Majer dodavši kako se posebno veseli pravoj domaćoj atmosferi koja ih čeka u Njemačkoj gdje živi i radi jako puno Hrvata.

'Već vidimo kolika je potražnja za kartama i drago nam je da ćemo imati odličnu domaćinsku atmosferu koja će nam pomoći da prođemo tešku skupinu i probamo što dalje otići.'