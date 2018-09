Joshua u sedmoj rundi poslao sjajnog Povjetkina na pod i obranio naslove!

Na londonskom Wembleyju, pred 80.000 navijača, nakon uvodnih rundi u kojima je bolji i opasniji bio Aleksander Povjetkin, Anthony Joshua smogao je snage te potpunim preokretom u sedmoj rundi srušio Rusa i obranio naslove...

Premda je šest rundi dominirao i boksao gotovo savršeno, Povetkin ipak nije izdržao. Joshua je u sedmoj rundi nizom sjajnih udaraca dva puta rušio ruskog borca i završio priču.

Nitko do sada nije tako dominirao protiv Joshue, ali to nije bilo dovoljno. Svjetski prvak je dočekao svoju priliku i u sedmoj rundi srušio Rusa obranivši titule prvaka.

Nakon što je veći dio prve runde protekao u ispitivanju snaga, Povetkin je 20 sekundi prije kraja runde dobro uzdrmao Britanca uputivši mu tri snažna udarca. No, Joshuu je spasio gong. I u drugoj i trećoj rundi ruski boksač je ostavio bolji dojam. U četvrtoj rundi ruski borac je zaradio posjekotinu na arkadi, no peta runda je ponovo otišla na njegovu stranu. Prve čiste udarce Joshua je u seriji uspio plasirati svom suparniku tek u šestoj rundi. Sedma runda, od 12 planiranih, je donijela odluku. Joshua je žestokim udarcem uzdrmao suparnika, a potom ga novom serijom udaraca srušio na pod. Povetkin je pokušao nastaviti, no uslijedila je nova serija i prekid borbe.

Joshua je ovom borbom produžio pobjednički niz na 22 borbe, pri čemu je 21 riješio nokautom. Jedini koji je ostao stajati u ringu bio je Joseph Parker u ožujku ove godine.

Tamnoputi Englez iz Watforda je već jednom nastupio na Wembleyu. Prije dvije godine je u engleskom 'hramu nogometa' savladao Vladimira Klička, čime je došao do tri titule, a dok je posljednju osigurao oduzevši ju Josephu Parkeru u svom posljednjem meču. Jedini pojas koji mu sada nedostaje je WBC kojeg drži u rukama Amerikanac Deontay Wilder koji će se 1. prosinca u Los Angelesu boriti protiv Tysona Furyja.

Povetkinu je ovo bila 36. borba i drugi poraz. Do sada jedini poraz je doživio u Moskvi prije pet godina kada je jednoglasnom sudačkom odlukom izgubio od Vladimira Klička.

Zanimljivo, okršaj Joshue i Povetkina je bio i okršaj bivših olimpijskih pobjednika. Joshua je osvojio zlato na OI u Londonu 2012. godine, dok je Povetkin slavio u Ateni 2004. godine.