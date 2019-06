Jesu li u Realu zaista iskeširali toliko milijuna samo da bi im on sjedio na klupi?

U Real Madridu su potpisali prvo pojačanje u napadu – Luku Jovića, ali Predrag Mijatović smatra da on neće biti prvotimac odnosno da su 'kraljevi' skupo platili 'rezervu

'Mi smo potpisali zamjenu. Nisam siguran da Zidane dobro poznaje Jovića. Ja ga dobro poznajem, on je golgeter', rekao je Mijatović te dodao:

'On je mlad i treba mu dati vremena za prilagodbu, ali on je igrač koji može biti koristan. No od njega ne treba očekivati 20 golova u prvoj sezoni.'