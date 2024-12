Jeličić o puštanju Hajduku: Samo idioti i mediokriteti mogu pričati o tome

Hajduk je u 16. kolu SuperSport HNL-a izgubio u gostima od Gorice 1:0 i propustio povećati prednost ispred Dinama. U emisiji Studio SHNL na MAXSportu Joško Jeličić komentirao je igru Hajduka, ali i najavu utakmice uoči koje se pričalo da će bivši Hajdukovi igrači Mario Maloča i Dino Mikanović te 'hajdukovci' Ivan Banić i Mario Carević biti popustljivi prema Splićanima.

'Samo idioti mogu dovoditi Maloču i ostale igrače u kontekst popuštanja Hajduku. To mogu samo mediokriteti. Poznajem te momke i to nikad ne bi napravili. Smeta me još nešto. U petak je Dinamo igrao protiv Slavena, postoji situacija u kojoj je Pavić nagazio Grgića. Samo Glas Koncila nije objavio tekst 'Je li Slaven oštećen?', ali nitko nije spomenuo mogući kazneni udarac za Goricu na Kolaru. Oni koji bi trebali pisati o tome nikad nisu imali veći puls od 100 osim ako žive u zgradi bez lifta', rekao je u svojem stilu Jeličić.