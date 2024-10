Jeličić: Molim Zebeca da prestane suditi

Podsjetimo, igrač Slavena Dominik Kovačić je zabio gol glavom nakon kornera, ali Zebec je to poništio jer je dosudio prekršaj prije nego što je lopta ušla u mrežu. Budući da je prekršaj dosuđen prije gola, VAR se nije mogao uključiti i promijeniti odluku.

'Mario Zebec ima 42 godine, može suditi još tri godine, ali s obzirom na njegovu prošlost i ovo sad... ja ga za dobrobit hrvatskog nogometa molim da prestane suditi. Čestitam Kovačeviću što je bio pristojan, ja bih dobio takvu kaznu da do četvrtog mjeseca ne bih mogao sjesti na klupu', rekao je Jeličić u emisiji Studio SHNL na MAXSportu. 'Belupo je zasluženo pobijedio, ali je dobio jedan bod', dodao je Jeličić.

'Zašto je on to sudio, to nikom nije jasno', komentirao je bivši hrvatski reprezentativac Hrvoje Vejić.

>> MAXSport – najbolje od hrvatskog nogometa! Više informacija OVDJE.