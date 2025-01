Jedan od najboljih srpskih igrača u povijesti: Hrvatska ima čudo kakvo nisam vidio još od Pere. Tu je razlika vas i nas

Za najavu susreta s Mađarskom, ali i za komentar dosadašnjeg dijela SP-a, nazvali smo igračku legendu srpskog rukometa i bivšeg izbornika Srbije Nenada Peruničića . Za one mlađe koji možda ne znaju kakav je Peruničić bio igrač, reći ćemo da je riječ o vjerojatno najboljem svjetskom šuteru devedesetih. Možda i svih vremena.

Nenade, završila je prva faza SP-a, sad nas čeka ono pravo. Borba za medalje. Kakav je vaš dojam onoga što smo dosad vidjeli?

Znaš što, neke stvari su me ipak malo zasmetale. Bilo je tu i dobrog rukometa, ali mislim da se na SP-ima ipak treba smanjiti broj ekipa. Kome služe ove ekipe na kojima se nabija gol razlika? Malo je degutantno bilo gledati neke rezultate koji nemaju puno veze s rukometom.

Možda ste u pravu, ali neke neeuropske reprezentacije su napravile čuda. Tko je mogao očekivati da će kolo prije kraja u skupini sa Španjolskom, Švedskom i Norveškom u četvrtfinale otići Portugal i Brazil?

Slažem se da su to iznenađenja, ali ne bih baš koristio riječ senzacija. To je senzacija samo onima koji površno prate rukomet. Portugal već godinama strašno napreduje, u mlađim kategorijama su bili prvaci svijeta, a Benfica, Porto i Sporting rade velike stvari u Europi. Benfica je nedavno osvojila Europsku ligu, Porto je pokazao koliko je jak u Ligi prvaka, a Sporting je razbio Veszprem. Za renesansu portugalskog rukometa najveći utjecaj je imao Ljuba Obradović, bivši izbornik Srbije. Napravili su strategiju i sustavno su i smisleno tražili najtalentiranije klince iz zemalja s njihovog govornog područja i Kube. Ništa nisu prepuštali slučaju. S druge strane, i u moje vrijeme i u devedesetima - uvijek smo imali problema s Bragom.

Koliko se sjećam Braga je u sezoni 1993./94. razvalila Zagreb, koji je kao dvostruki uzastopni prvak Europe branio naslov. Štoviše, osvojili su tu skupinu.

Ma da, nezgodni su bili. Ne mogu se sad sjetiti za koga sam tada igrao, ali imali su onog čuvenog Carlosa Resendea. U to doba bio je jedan od najboljih bekova svijeta. Tada su davali putovnice i nekim Rusima. Tako da, nije baš da su oni sad pali s neba pa se trebamo čuditi. Ozbiljna su i odlična ekipa i bit će sve bolji. Slično je s Brazilom. Oni su se ozbiljno pojavili na SP-u 2009. kod vas u Hrvatskoj kad su nas dobili. Tada je to bila senzacija, sad više nije. Dobili su nas na nedavnom SP-u u Njemačkoj, a sjećam se da su i vas prije par godina baš pošteno razvalili. Brazilci su talentirana nacija za sport, fantastične su atlete, imaju čak igrače iz Barcelone i za*ebani su. No, ovo što radi Danska.... Nešto nikad viđeno u povijesti sporta općenito.

A Hrvatska?

Odmah ću ti reći. Promjena trenera načelno uvijek donese neki dobitak, ali sad nisam siguran da je tako. Sigurdssona jako cijenim i poštujem sve ono što je napravio s Njemačkom, ali ne znam baš koliko je ovaj rezultat njegova zasluga. Imate čudesnu atmosferu, kad ti tribine daju onakav vjetar u leđa, to strašno puno znači. Dobiješ injekciju adrenalina i tada možeš dati više nego što objektivno i vrijediš. Vidim po rosteru da je Hrvatska manje-više ista ekipa od prije par godina i nije to loša momčad. Ali, moram spomenuti dvojicu igrača. Neka se nitko ne uvrijedi, ali ovo što imate u malom Martinoviću, to nisam vidio još od Pere Metličića. Dečko je čudo. Nijedna ekipa ne može napraviti velike stvari bez izvanserijskog igrača. A Hrvatska takvog igrača ima u Martinoviću. Energičan je, hrabar, ima top u ruci. Taj dečko mi se baš sviđa. Već ga dugo pratim u Njemačkoj i bio sam siguran da će postati zvijezda.

A onda, Kuzmanović. Godinama ste se mučili s glavnom jedinicom, lutali ste, tražili ste, nije bilo definirano tko vam je prvi vratar. Sad ga imate. Kako često gledam Bundesligu, vidio sam da je sjajan i u Gummersbachu i mogu mu samo reći: 'Dečko, kapa do poda.' Kad već pričam o Hrvatskoj, oduševio me i Šipić. Ne znam u čemu je bio problem prije s njim, ne znam zbog čega su ga bivši izbornici nepravedno sklanjali, ali kod Dagura je dobio pravu priliku i izrastao u top igrača.