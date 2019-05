Jedan od najboljih Dinamovih nogometaša u povijesti bori se za život

Legendarni nogometaš Dinama, po mišljenju mnogih jedan od najboljih u povijesti zagrebačkog kluba, Stjepan Lamza, hospitaliziran je i prema riječima njegove kćeri, liječnici se bore za život

'Tatino stanje je loše. Život mu je ugrožen. Dobio je tešku upalu pluća, a postoji mogućnost da dobije sepsu. Ima jako visoku temperaturu, samo klima glavom, uopće ne priča. Smješten je na intenzivnoj. Nažalost niti ja ga ne mogu vidjeti, jer sam i ja zaprimljena u bolnicu na operaciju trtične kosti. Kako se samo poklopilo', ispričlaja je za Sportske novosti Doris, kćer Stjepana Lamze.

>> Jedan od najvećih Dinamovih igrača prisjetio se svoje golčine Benfici; o Bjelici ima posebno mišljenje

Godine 1967. 'modri' su osvojili Kup velesajamskih gradova, preteču današnje Europske lige. A jedan od najboljih igrača te generacije, kojeg mnogi i danas smatraju ponajboljim igračem u povijesti zagrebačkog kluba, bio je Stjepan Štef Lamza, čuvena desetka koja je svojim driblinzima izluđivala protivnike.

I baš u čast svojem omiljenom igraču, Dinamo je 1970. godine na maksimirski stadion doveo Benficu, tih godina jednu od najsnažnijih momčadi Europe.

'Joj, kad se sjetim toga, sav se naježim. To budi posebne uspomene. Bili smo jaki i mi, ali Benfica je bila posebna. Znate, u to vrijeme za nju su igrali veliki Eusebio, Jose Torres, Mario Coluna, Antonio Simoes... Bila je to gotovo identična momčad koja je prije toga izgubila u finalu Kupa prvaka od Manchester Uniteda', prisjetio se tih slavnih dana Stjepan Lamza, danas 79-godišnjak, koji sa svojim pajdašima iz te generacije, a kojima to zdravlje dopušta, dolazi u Maksimir i gleda svoje nasljednike.

Taj smo razgovor vodili početkom ožujka dok se današnja momčad Dinama pripremala za ogled osmine finala Europske lige protiv Benfice. A čega se još sjetio omiljeni Štef Lamza, pročitajte OVDJE.