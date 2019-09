Javio se najbolji strijelac svih vremena: Vjerujem da će me Ronaldo nadmašiti...

Nakon što je Cristiano Ronaldo zabio četiri pogotka protiv Litve i došao do 93 postignuta u dresu Portugala, rekorder Ali Daei vjeruju da će ga slavni napadač do kraja karijere nadmašiti...

Podsjetimo, Ronaldo je daleko najuspješniji strijelac među aktivnim nogometašima kad su reprezentativni nastupi u pitanju, a posebno raspoložen bio je u rujnu, kada je jednom poentirao protiv Srbije pa još četiri puta u dvoboju s Litvom.

Portugalski 34-godišnji krilni napadač time je stigao do 93 postignutih golova i drži drugo mjesto na vječnoj ljestvici najboljih strijelaca svih vremena u reprezentativnim utakmicama.

Na čelu je i dalje legendarni iranski napadač Ali Daei koji je zabio čak 109 golova za svoju izabranu vrstu, a iako se čini kako je Cristiano još daleko, najuspješniji svih vremena siguran je da neće još dugo biti na vrhu.

'Vjerujem da će Ronaldo nadmašiti mojih 109 golova. On je veliki nogometaš i vjerujem da će se to dogoditi. Rekordi su tu da bi bili nadmašeni, to je dio nogometa,' izjavio je Daei za portugalski dnevnik A Bola.

Daei je ostavio u karijeri trag u Bundesligi i devedesetih dogurao čak do Bayerna, a s iranskom reprezentacijom osvojio je Azijske igre i imao priliku igrati na SP-u. Trenutno radi kao trener Saipe u iranskoj nogometnoj ligi...