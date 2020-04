Odluka da će se Tour de France ipak održati, ali u novom terminu (od 29. kolovoza do 20. rujna), nije dobro sjela vodećem škotskom epidemiologu Deviju Sridharu, koji smatra da je to recept za katastrofu, objavili su britanski mediji.

'Možda Francuska do tada zaustavi epidemiju koronavirusa, ali na Tour dolaze gledatelji iz cijelog svijeta. Oni će pratiti bicikliste po cijeloj zemlji i to su idealni uvjeti za prijenos bolesti, to je recept za katastrofu. Mislim da ove godine neće biti uvjeta za održavanje utrke i pametno bi bilo da je otkažu. To je teška odluka za organizatore Toura, ali mislim da nemaju izbora', izjavio je Devi Sridhar, šef katedre za globalno javno zdravstvo na sveučilištu u Edinburghu i glavni savjetnik škotske vlade za borbu protiv koronavirusa.

U srijedu je objavljeno da će se Tour de France, koji se prvotno trebao održati od 27. lipnja do 19. srpnja, po novome rasporedu voziti od 29. kolovoza do 20. rujna.

Organizatori Toura odlučili su odgoditi ovogodišnju utrku nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio zabranu održavanja svih masovnih događaja do sredine srpnja.