Izvršni odbor potvrdio odluku koja je razveselila hrvatsku javnost, a izbornik Zlatko Dalić poručio: Kod mene nije bilo nikakve dileme

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza potvrdio je danas dogovor predsjednika HNS-a Davora Šukera i izbornika hrvatske A reprezentacije Zlatka Dalića o produljenju suradnje do kraja FIFA Svjetskog prvenstva koje će biti održano krajem 2022. godine

Dalićev dosadašnji ugovor trajao je do ovoga ljeta, a novim ugovorom Savez je osigurao usluge 'srebrnog' izbornika do kraja 2022. godine. U tom razdoblju, Dalića s Vatrenima čekaju brojni izazovi - novo izdanje Uefine Lige nacija, kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo 2022., a idućeg ljeta reprezentacija nastupa na odgođenom EURU 2020.

'Za nas niti jednoga trenutka nije bilo upitno da će Zlatko voditi momčad na EURU 2020. idućeg ljeta, a jako mi je drago što smo odmah dogovorili suradnju sve do Svjetskog prvenstva 2022. Zlatko je vrlo jednostavna i korektna osoba za razgovor, i lako smo dogovorili sve detalje oko nastavka suradnje. Njegovi rezultati govore sami za sebe, ponosni smo na sve što je do sada ostvario kao izbornik i Savez će njemu i reprezentaciji omogućiti maksimalne uvjete za rad, kao što je bilo i do sada', izjavio je predsjednik HNS-a Davor Šuker, a prenosi službena stranica Saveza.



'Zahvaljujem Davoru kao predsjedniku Saveza, rukovodstvu HNS-a i Izvršnom odboru na iskazanom povjerenju. Kako se odvila situacija s epidemijom i odgodom Eura na iduće ljeto, složili smo se da ima smisla zaokružiti cijelu priču do Svjetskog prvenstva 2022. godine. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja reprezentacije svoje zemlje i zato kod mene nije bilo nikakve dileme oko nastavka suradnje. Imam puno motiva, energije i ambicije, i dok god se tako osjećam, s puno ponosa ću voditi hrvatsku reprezentaciju', poručio je izbornik svjetskih doprvaka, Zlatko Dalić.