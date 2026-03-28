Izračunati su svi potencijalni protivnici Hrvatske u nokaut fazi SP-a. Jedan scenarij je sad siguran

U nokaut fazu SP-a idu prve dvije momčadi iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Od ranije se zna da će drugoplasirani iz skupine u kojoj je Hrvatska 2. srpnja u Torontu igrati s drugoplasiranim iz skupine K, u kojoj su Portugal, Kolumbija, Uzbekistan te Jamajka ili Kongo.

Prvoplasirani iz naše skupine igra s trećeplasiranom reprezentacijom iz skupina E, H, I, J ili K. Platforma FootballMeetsData danas je objavila da su uvjerljivo najveće šanse, čak 64.6 posto, da će to biti trećeplasirana momčad također iz skupine K. Skupina I, u kojoj su Norveška, Senegal, Francuska te Bolivija ili Irak ima 24.5 posto, a zanemarive su šanse da to bude skupina J (Austrija, Jordan, Alžir, Argentina), skupina E (Curacao, Ekvador, Njemačka, Obala bjelokosti) ili skupina H u kojoj su Zelenortski otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj i Španjolska.