kalkulacije

Izračunati su svi potencijalni protivnici Hrvatske u nokaut fazi SP-a. Jedan scenarij je sad siguran

S. M.

28.03.2026 u 22:26

Hrvatska nogometna reprezentacija
Hrvatska nogometna reprezentacija Izvor: Pixsell / Autor: JC Ruiz/Sipa USA/PIXSELL
Hrvatska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom.

Hrvatska reprezentacija će prvu utakmicu na SP-u odigrati 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske. Šest danas kasnije u Torontu igra protiv Paname, a 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane.

U nokaut fazu SP-a idu prve dvije momčadi iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Od ranije se zna da će drugoplasirani iz skupine u kojoj je Hrvatska 2. srpnja u Torontu igrati s drugoplasiranim iz skupine K, u kojoj su Portugal, Kolumbija, Uzbekistan te Jamajka ili Kongo.

Prvoplasirani iz naše skupine igra s trećeplasiranom reprezentacijom iz skupina E, H, I, J ili K. Platforma FootballMeetsData danas je objavila da su uvjerljivo najveće šanse, čak 64.6 posto, da će to biti trećeplasirana momčad također iz skupine K. Skupina I, u kojoj su Norveška, Senegal, Francuska te Bolivija ili Irak ima 24.5 posto, a zanemarive su šanse da to bude skupina J (Austrija, Jordan, Alžir, Argentina), skupina E (Curacao, Ekvador, Njemačka, Obala bjelokosti) ili skupina H u kojoj su Zelenortski otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj i Španjolska.

U slučaju da reprezentacija iz skupine u kojoj je Hrvatska bude među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, ona će sigurno igrati protiv trećeplasiranog iz skupine K u kojoj su, kao što smo rekli, Portugal, Kolumbija, Uzbekistan te Jamajka ili Kongo.

Kao što smo već ranije pisali, ista platforma odvrtjela je 10.000 simulacija Svjetskog prvenstva i u najviše slučajeva Hrvatska je završila na drugome mjestu skupine, iza Engleske. To ju je u šesnaestini finala gurnulo u dvoboj s Kolumbijom, koju je u četvrtak u prijateljskoj utakmici u Orlandu pobijedila s 2:1.

Pobjednik tog susreta bi, prema istoj projekciji, u osmini finala igrao s pobjednikom susreta Španjolska - Austrija...

Izračunati su svi potencijalni protivnici Hrvatske u nokaut fazi SP-a. Jedan scenarij je sad siguran

