Iznenađujući poraz Mate Pavića i Nikole Mektića; u Firenci protiv domaćeg para nisu imali šanse...

Hrvatski tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić zaustavljeni su u 2. kolu dvoranskog ATP turnira u Firenci, bolji od njih 6-1, 6-4 bili su Talijani Lorenzo Sonego i Andrea Vavassori

Iznenađujuće su se Mate Pavić i Nikola Mektić , inače drugi nositelji u Firenci, brzo oprostili od ovog turnira, ali ne samo to, već je talijanska kombinacija dominirala od početka do kraja meča.

Sonego i Vavassori su projurili prvim setom u kojem je hrvatska kombinacija uspjela uhvatiti tek jedan gem. U drugom setu su parovi osvajali gemove na servis do 3-3 kada je uslijedio ključni break. Talijani su poveli 4-3, ali su Mektić i Pavić odmah u idućem gemu imali šansu za povratak. No, dvije break prilike su ostale neiskorištene i bio je to njihov kraj.

Na turniru nastupa i hrvatski tenisač Ivan Dodig sa svojim partnerom Amerikancem Krajicekom. Slave li Dodig i Krajicek protiv Brkića i Escobara upravo će u idućem kolu igrati protiv Sonega i Vavassorija.

ATP Firenca, 2. kolo parovi:

Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori (Ita) - Nikola Mektić, Mate Pavić (Hrv,2) 6-1, 6-4