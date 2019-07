Iznenadit će vas imena Hrvata koji su izabrani na draftu; ima i onih koji su primali plaću, a nikad nisu zaigrali u NBA ligi

Od hrvatske samostalnosti točno 20 Hrvata zaigralo je u NBA ligu, kada su u pitanju službene utakmice u sezoni. No, kada bi se radio popis svih hrvatskih igrača koji su izabrani na NBA draftu te onih koji su dobili ugovor, ali nisu nikada zaigrali na službenoj utakmici lista bi bila poprilično dugačka

Prvi Hrvat koji je zaigrao na službenoj utakmici u košarkaškoj NBA ligi jest Dražen Petrović koji je 1989. potpisao za Portland. Ubrzo nakon njega put NBA lige krenuo je njegov najbolji prijatelj Stojko Vranković koji je 1990. potpisao za Boston. Nekoliko godina kasnije u ljeto 1993., nedugo nakon što je u prometnoj nesreći u Njemačkoj tragično preminuo Dražen Petrović, u NBA ligu otišao je splitski tandem Dino Rađa (Boston) i Toni Kukoč (Chicago).

U to vrijeme u NBA ligi, barem kada su u pitanju europski igrači, mogli su zaigrati i biti uspješni samo oni vrhunske kvalitete. No, s vremenom su čelnici NBA klubova počeli vjerovati u europske igrače, a kvalitetu lige poremetila je i činjenica što je dozvoljeno srednjoškolcima prijavljivati se na NBA draft. No, čelnici NBA lige ubrzo su shvatili da je to bila pogreška pa su tako 2005. uveli pravilo da se igrači mogu prijaviti za NBA draft tek nakon jedne godine na sveučilištu (ili nekom klubu širom svijeta).