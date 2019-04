Iznenada otkazan jedan od najvećih sportskih događaja u Hrvatskoj; bila je to sjajna promocija zemlje, ali...

Tour of Croatia u svojem 5. izdanju trebao se održati od 23 do 28 travnja u sklopu kojeg bi biciklisti iz međunarodnih timova prošli etape od Slavonije do juga Hrvatske, ali od toga neće biti ništa

'Htio bih zahvaliti svima koji su prepoznali vrijednost ovog projekta i razglednicu Hrvatske koju je biciklistička utrka Tour of Croatia godinama odašiljala u svijet. Također, zahvaljujem svim partnerima i sponzorima koji su se do sada priključili projektu. Nažalost, financijska konstrukcija nije bila na vrijeme u potpunosti potvrđena od strane nekih sponzora te je projekt kao takav bilo nužno otkazati u posljednjoj fazi pripreme', izjavio je Ivan Črnjarić, direktor utrke Tour of Croatia. Tour of Croatia podržao je Hrvatski biciklistički savez, Hrvatski olimpijski odbor, UCI (svjetska biciklistička federacija), Ministarstvo turizma, Središnji državni ured za šport. Kao i prethodnih godina donesena je i odluka o financijskom sudjelovanju Hrvatske turističke zajednice i mnogih drugih partnera i sponzora. Projekt je u potpunosti bio spreman te se je čekala posljednja potvrda sudjelovanja nekih od već dogovorenih sponzora, a koja je nažalost u posljednjem trenutku izostala…

'Unatoč potvrdama dvadeset međunarodnih ekipa koje su trebale sudjelovati na utrci, među kojima su i neke od najboljih poput Trek Segafreda, Androni Giocattolia, utrka je nažalost otkazana. Uz profesionalne ekipe, imali smo veliki interes i podršku od brojnih ljubitelja biciklizma i sporta općenito', izjavio je Črnjarić te napomenuo kako se pri organizaciji susretao s neprestanim vanjskim opstrukcijama na svim razinama i lažnim navodima od strane bivšeg poslovnog partnera koji su nanijeli veliku štetu projektu Tour of Croatia, njemu osobno kao i biciklizmu općenito, a za što su poduzete odgovarajuće pravne radnje u svrhu zaštite svojih prava i interesa. Potvrđeni timovi bili su: Trek-Segafredo, Team Androni Giocattoli, Bardiani - CSF Pro Team, Burgos BH, Gazprom-RusVelo, Israel Cycling Academy, Neri - Selle Italia – KTM, NIPPO Vini Fantini Faizanè. Riwal Readynez Cycling Team, Roompot - Charles Cycling Team, Sport Vlaanderen – Baloise, Team Novo Nordisk, CCC Team, EvoPro Racing, Vino - Astana Motors Fan Club, BIKE AID Pro Cycling Team, MERIDIANA PRO CyclinG TeaM, TARTELETTO - ISOREX Continental Cycling Team, Team Coop i Amore & Vita – Prodir.