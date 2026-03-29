Izjava hrvatskog reprezentativca podigla puno prašine u Brazilu

Zato je posebnu pažnju u Brazilu izazvala izjava hrvatskog braniča Marina Pongračića, koji je otvoreno priznao da je za Vatrene dobra vijest to što Neymara nema u sastavu.

Brazil u utorak od 21 sat po brazilskom vremenu na Camping World Stadiumu u Orlandu dočekuje Hrvatsku u još jednoj jakoj provjeri uoči Svjetskog prvenstva. Momčad Carla Ancelottija u taj susret ulazi nakon poraza 1:2 od Francuske prošlog četvrtka u Bostonu.

U Brazilu zbog toga vlada poprilično nezadovoljstvo. Legende poput Romarija i Ronaldinha ne mogu vjerovati da izbornik Carlo Ancelotti nije uvrstio Neymara na popis, smatrajući da je i ovakav, bez idealne forme, i dalje najbolji igrač reprezentacije. Njihove izjave dodatno su podigle temperaturu u javnosti i stavile još veći fokus na ovu odluku.

Bit će to i novi susret Brazila i Hrvatske nakon četvrtfinala Svjetskog prvenstva 2022., kada su Vatreni nakon izvođenja jedanaesteraca izbacili Brazilce. U toj utakmici Neymar je bio jedan od ključnih igrača brazilske reprezentacije, a upravo je njegov aktualni izostanak sada jedna od najvažnijih tema uoči ogleda u Orlandu.

Marin Pongračić, hrvatski reprezentativac koji nastupa za Fiorentinu, smatra da je Neymarovo neigranje svakako olakotna okolnost za Hrvatsku, prenosi brazilski ESPN.

'Mislim da jest. Neymar je jedan od najboljih igrača u posljednjih 10, 15, možda i 20 godina. No, kao što smo rekli, Brazil ima ogromnu individualnu kvalitetu', rekao je Pongračić.

Odmah je upozorio da izostanak Neymarove klase ne znači i manju opasnost za hrvatsku obranu.

'Vinicius, Rodrygo i sva ta imena - to su fenomenalni igrači. Ako Neymar nije tu, Brazil opet ima druge ofenzivne igrače i može biti izuzetno opasna momčad. Moramo toga biti svjesni', poručio je Pongračić.

Za 28-godišnjeg braniča utakmica protiv Brazila dolazi u idealnom trenutku, kao savršena provjera protiv jedne od najvećih nogometnih sila svijeta prije početka Svjetskog prvenstva. Hrvatska će na Mundijalu igrati u skupini L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom.

'Za svakog igrača ovo je prilika da pokaže koliko vrijedi i da pruži svoj maksimum protiv Brazila. Naravno da je dobro igrati protiv velikih igrača, protiv nekih od najboljih nogometaša na svijetu. Svi smo sretni zbog ovakvih utakmica jer na njima možemo vidjeti koliko smo doista jaki', zaključio je Pongračić.