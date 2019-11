Izborniku Zlatku Daliću i suradnicima nije ugodno; zbog obilne kiše u Rijeci i ključnih izostanaka moraju se baviti kalkulacijama

Svim ljubiteljima nogometa poznato je kako hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji u subotu (20.45 sati), u posljednjoj utakmicu kvalifikacija za plasman na Euro 2020. koju igra protiv Slovačke, treba jedan bod kako bi i matematički osigurala odlazak na još jedno veliko natjecanje. No, problemi koji su se posljednjih dana nagomilali izborniku Daliću sugeriraju kako treba imati i plan B u slučaju da na Rujevici, gdje će zbog kiše i vjetra uvjeti za igru biti otežani, ne prođe sve po planu

Kao što je otprije poznato izbornik Zlatko Dalić zbog žutih kartona ne može računati na pouzdani stoperski par Domagoj Vida & Dejan Lovren. Uz to opet u reprezentaciji nema sjajnog veznjaka Ivana Rakitića koji će tako propustiti i četvrtu od osam utakmica u kvalifikacijama za Euro 2020. No, za sve spomenute izostanke Dalić će nekako pronaći zamjene iako je jasno kako se u javnosti do posljednjeg trenutak sa sigurnošću neće znati kojih će 11 igrača zaigrati protiv Slovačke.

No, uz sve spomenute probleme poklopilo se i jako ružno i kišovito vrijeme, koje je za područje Rijeke i Kvarner najavljeno za subotu. Podsjetimo, prema portalu Meteo.hr, u subotu će jaka kiša kupati Rijeku i okolicu cijeli dan uz slabo do umjereno jugo koje će pojačavati pred kraj večeri, točno u vrijeme utakmice. Temperatura zraka trebala bi se kretati između 10 i 15 stupnjeva Celzijevih. No ono što brine svakako je grmljavinsko nevrijeme i obilni pljusak koji je najavljen točno prije početka utakmice.