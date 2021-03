Izbornik Zlatko Dalić najavio utakmicu u kojoj Hrvatska nikako ne smije kiksati, a bit će i promjena u prvih 11

Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak (20.45 sati) na Rujevici dočekuje Maltu u 3. kolu skupine H kvalifikacija za SP u Kataru 2022. Uoči utakmice s novinarima je bio izbornik Zlatko Dalić

Na konferenciji je od igrača bio Milan Badelj koji smatra da Vatreni protiv Malte moraju na terenu pokazati zajedništvo.

'Očekujemo tip utakmice u kojem će se od nas tražiti da budemo pravi i da inzistiramo na načinu na koji mislimo da je pravi, da se probije bunker. Kretanje u prazan prostor, traženje dubine koju će oni minimalizirati. To su smjernice koje moramo pratiti', najavio je utakmicu Badelj.



'Moramo pronaći tu kompaktnost i zajedništvo na terenu, moramo biti ekipa 90 minuta, bitno je da budemo ekipa u svakom trenutku utakmice', kazao je Badelj dodavši da hrvatsku reprezentaciju očekuje tvrda utakmica.



'U principu kada se ekipe zatvore, to onda nisu neki spektakli, to su tvrde utakmice u kojima je jako bitno postići taj prvi pogodak. Poželjno je da dođe što prije. Reprezentacije koje su se naviknule godinama braniti, one ne ulaze u paniku i probleme ni kada ne gube 1:0 ili 2:0', rekao je Badelj.