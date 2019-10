Giggs otkrio što je njegov najbolji igrač napravio na utakmici s Hrvatskom i šokirao: Ovo nije normalno

David James ostao je nepomično ležati nakon sudara s Domagojem Vidom, ali ipak se samo odmarao i glumio tešku ozljedu, a kasnije i rekao kako su pokazali karakter

'Osjećam se dobro. Dobio sam udarac u glavu, ali nisam nokautiran. Znali smo da će biti teško, ali dobro smo započeli iako smo rano primili gol. Povratnički pogodak pokazao je karakter i na kraju smo pokazali da smo sjajna momčad', rekao je James nakon utakmice.

Snimka, ali i izbornik Walesa, legendarni Ryan Giggs, su pokazali kakav je karakter zapravo James koji je svoju nesvjesticu i 'tešku ozljedu' zapravo odglumio.

'James je pao i ostao je ležati, no bila je to zapravo gluma. Liječnička služba je ušla na teren, a on se osjećao dobro. Na poluvremenu smo ga testirali i sve je prošao', otkrio je Giggs koji je time još više šokirao cijeli nogometni svijet.