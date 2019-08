Izbornik Srbije Đorđević ni s čim izazvan ispričao što mu je sve Dražen Petrović rekao u lice

Izbornik srpske košarkaške reprezentacije Aleksandar Đorđević ovog ponedjeljka, 26. kolovoza, slavi 52. rođenda. A kako se srpska košarkaška reprezentacija priprema za nastup na SP-u u Kini, jasno je da su Đorđević i njegovi igrači u središtu pozornosti tamošnje javnosti. I da nema boljeg nego 'razbuktati strasti' nekom angedotom iz prošlosti, a još bolje ako je to sukob s nekom od hrvatskih legendi

I tako su u Kuriru objavili dio intervjua u kojem je Aleksandar Đorđević podsjetio na svoje dane izvan reprezentacije tadašnje Jugoslavije.

Iako se pravi razlog o njegovu izbivanju iz reprezentacije u periodu između 1987. i 1991. ne zna, Đorđević je otkrio mogući razlog.

'Igrali smo protiv Cibone u Zagrebu, bila je to dosta gruba utakmica, ja sam ih pokušavao istući. Izgubili smo tu utakmicu poslije dva produžetka, a u jednom od tih produžetaka Dražen je morao na klupu zbog pet osobnih pogrešaka. Kasnije, kad je utakmica završila, unio mi se u lice i rekao 'ti mali, zapamtit ćeš kad ćeš opet igrati u reprezentaciji. Nikad više'. On se nakon toga okrenuo i otišao, a ja sam krenuo za njih, psovao ga i vrijeđao, jedva su me zadržali da se ne obračunam s njim', ispričao je Saša Đorđević.

'I od te godine stvarno nisam bio u reprezentaciji. Da li je to zbog toga ili nečeg drugog, ne znam, ali meni se to dogodilo, i nije mi bila nimalu ugodna situacija, iako smo imali odličan odnos. Da li zbog drskosti nas klinaca, koji smo se usudili napasti, u to vrijeme moćnu Cibonu, njega na toj poziciji, njegovog brata, koji je isto bio u reprezentaciji, nemam pojma, ali to je istina', otkrio je Đorđević.

Današnji srpski izbornik kasnije je ostvario zavidnu karijeru, no na Eurobasket tada nije išao. Sve zbog svađe i zamalo fizičkog obračuna s Draženom Petrovićem.