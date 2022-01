Izbornik Hrvoje Horvat u emisiji uživo bio suočen s neugodnim pitanjima; evo što je sve odgovorio Metličiću i Špremu

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Hrvoje Horvat gostovao je u RTL-ovoj emisiji 'Vrijeme je za rukomet' i odgovorio na zanimljiva pitanja, ali i kritike bivših reprezentativaca Petra Metličića i Gorana Šprema

'Mi se uvijek hoćemo vratiti s medaljama. To se uvijek očekuje od Hrvatske i tome uvijek treba težiti. Svako sljedeće prvenstvo Hrvatska će ići s pomišlju da osvojimo medalju', rekao je izbornik Horvat.

'Na koliko ste vi prvenstva bili da ste mijenjali cijelu ekipu svaku utakmicu? Nijednom se to nije ponovilo. Nama je obrana neka sigurnost, mi smo išli u turnir s time da nam je obrana zaštitni znak.'

'Oni stoje u sobi, potajno sam dolazio do njih, slao sam im videa na WhatsApp. Imali su svi problema s koronom, Crna Gora je tu imala neku prednost jer su to prošli ranije', rekao je Horvat na RTL-u .

'Nismo izgledali kao pravi protiv Crne Gore. Nismo bili dovoljno uigrani, a kada niste uigrani pada vam samopouzdanje. Nismo imali pripremu za utakmicu, to su igrači koji dolaze preko noći.'

'Mi smo do te utakmice promijenili tri postave. Utakmicu koju smo igrali s Crnom Gorom, radili smo pripremu. S tim dok smo mi radili pripreme, igrači su prvi put čuli neke od tih paralela.'

Izbornik je komentirao i goruće pitanje koje se tiče poziva Igora Karačića u reprezentaciju. Horvat ističe da nije bilo smisla zvati Karačića pored Duvnjaka i Cindrića, a da ga kasnije nije mogao zvati jer je Karačić bio zaražen koronavirusom.

'Nisam se konkretno odrekao Igora Karačića. Iskomunicirao sam to s njim. Igor Karačić, moram to naglasiti, u toj komunikaciji je rekao da je spreman uskočiti u pet do dvanaest u reprezentaciju. U tom trenutku je situacija bila takva da imamo Duvnjaka i Cindrića i da nije imalo smisla da zovemo Karačića da sjedi na tribini.'