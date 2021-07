Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije nije skrivao razočaranje nakon dramatične pobjede: Ovo nije bilo dobro...

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Veljko Mršić je rekao da njegova momčad mora dramatično promijeniti igru da bi ostvarila cilj i plasirala se u finale kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre kojem je domaćin Split, nakon što je za plasman u polufinale Hrvatska teškom mukom svladala Tunis 75:70

'Nismo igrali dobro drugu utakmicu zaredom. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, igrali smo dobru obranu, ali moramo imati više strpljenja u napadu, brže dijeliti loptu. Na trenutke to izgleda dobro, ali nismo konstantni u tome. U drugom poluvremenu smo prestali igrati obranu. Ubacili su nam 29 koševa u trećoj četvrtini. Na kraju smo pobijedili, ali mnogo teže nego što smo očekivali. Teška utakmica za voditi, za igrati, za gledati. Svjesni smo da to nije bilo dobro', rekao je Veljko Mršić nakon utakmice.

Hrvatsku u subotnjem polufinalu (16 sati) u Spaladium Areni čeka obračun s Njemačkom koja je s dvije pobjede osvojila prvo mjesto u skupini A.

'Sada počinje novi turnir. Neće biti lako. Očekujem da budemo uigraniji. Očekujem da imamo 40 minuta koncentraciju na svaki posjed, da imamo strpljenja. Morat ćemo se dobro, dobro potruditi i promijeniti dosta stvari na bolje. Njemačka je dobra momčad, dobro vođena. Fizički su jaki, igraju s puno intenziteta. Na to moramo odgovoriti i biti mudri. Naš je cilj ući u finale, ali da bismo to ostvarili moramo dramatično promijeniti našu igru. Mi to možemo i uvjeren sam da ćemo biti bolji u toj utakmici', izjavio je hrvatski izbornik te kao primjer na koji bi se trebali ugledati svi igrači naveo Pavla Marčinkovića koji je u ključnim trenucima dvoboja protiv Tunižana bio najzaslužniji za pobjedu:

'Može se popraviti, ako se ugledamo u primjer Pavla. On nam je danas dobio utakmicu s tri ili četiri skoka u napadu, presječenim loptama. Takve lopta nagradi, zabio je tricu na dva razlike. Ako se ugledamo na njega i njegov pristup, onda imamo šanse.'

Mršić je pojasnio i zašto je koristio samo devetoricu igrača.

'Odlučili smo igrati sa skraćenijom rotacijom. Bilo je odlučujuća utakmica. Želio sam da neki igrači uhvate bolji ritam. Nešto smo dobili, a to će se nadam se vidjeti u sljedećoj utakmici. Ovi igrači koji nisu igrali će imati više energije za sljedeću utakmicu u kojoj nam sigurno mogu pomoći', kazao je Mršić te prokomentirao činjenicu da se napadački hrvatska igra ponovno većinom oslanjala na pojedinačne akcije:

'Nismo uigrani. Prestatični smo, puno igramo individualno. Ne stvaramo prednost kretnjama. Moramo to promijeniti. Od svih smo najmanje uigrana ekipa. Svako treba napraviti jedan korak natrag da bi momčad napravila dva koraka naprijed.'