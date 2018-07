Izbornik Dalić iskreno o odlasku iz Hrvatske, odnosu sa Šukerom, slučaju Thompson...

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić nakon više od 55 dana izbivanja od kuće, a što mu je ujedno donijelo i svjetsku slavu, napokon uživa u obiteljskom okruženju. Uz suprugu Davorku i mlađeg sina Brunu, pripredio je za prijatelje ali i novinare koji su bili uz reprezentaciju u Rusiji, prigodno druženje, a sve u idiličnoj vikendici uz rijeku Dravu

Sada, četiri dana nakon velikog slavlja, Zlatko Dalić našao se u domaćem okruženju, okružen prijateljima, poptu Ćire Blaževića. Bio je tamo i minstar financija Zdravko Marić, suprug predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, Jakov, pozvani su i novinari koji su bili uz reprezentaciju.

'Odluka je u meni, donio sam je i prije SP-a. Ali dolaskom u Hrvatsku, kad sam vidio veselje naroda, a on je meni najvažniji, onaj običan čovjek. I ja sad moram tu odluku preispitati. Ne zbog sebe, nego zbog emocija tih ljudi. Imam li pravo te ljude iznevjeriti Jedini cilj mi je bio SP, prešao sam preko nekih stvari preko kojih inače nikad ne bih prešao', rekao je Dalić, još prije nego je počelo potpuno opuštanje, uz zvuke tamburica i bez teških tema.

'Šutio sam, trpio u sebi, trpio sam stvari koje nikad ne bih prešutio. Neovisan sam, ali Hrvatska mi je san. Prešao sam preko nekih stvari, ali nisam zaboravio. Pa, stožer sam slagao četiri mjeseca! To je prva stvar. Druga stvar, u Americi me nakon Perua smjenjuju, zovu telefonom i smjenjuju. Na sreću, bilo je pametnih ljudi koji su to zaustavili. Puno je tih stvari... Netko nešto kaže, odmah se pišu priopćenja, a mene napadaju, nitko me ne brani. Ne trebaju mene braniti, branit ću se sam. Ali ne smijem dopustiti da me opet smjenjuju, preozbiljan sam čovjek da se netko sa mnom igra. Šuker je prema meni izuzetan, uvijek je pitao kako ovaj, onaj... Rekao je samo: ‘To je tvoje i radi’. I njemu kapa do poda. Ali ne govorim o njemu, nego o ljudima pored njega. Mora HNS zaštititi izbornika. To me pogodilo. Nisam reagirao jer sam imao krajnji cilj. Već poslije Amerike sam rekao to je to. Ali ostavit ću vremena da razmislim. Isključivo ću ja odlučiti, nitko drugi. Zvao sam igrače, oni su moja obitelj'.

Dakle, čini se da su neke stvari posve jasne. Netko na visokim razinama unutra HNS-a Dalića ne želi za izbornika. Svojevremeno se preko drugih struja unutar HNS-a doznalo i tko je ta osoba, no pustimo Šukera da sam procijeni isplatili mu se uložiti još koji dolar više i zadržati Dalića na izborničkoj funkciji. I na taj način, zadržati narod uz reprezentaciju, koji joj se nakon više od dvije godine napokon i vratio.