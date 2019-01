Ivu Karlovića dvije lopte dijelile od devetog ATP naslova

Hrvatski tenisač, 39-godišnji Ivo Karlović igrao je u indijskom Puneu Ivo Karlović igrao svoje 19. ATP-finale u karijeri protiv Južnoafrikanca Kevina Andersona. Na žalost, 'Dr. Ivo' morao je čestitati svom suparniku nakon pobjede 6(4):7, 7:6(2), 7:6 (5)

Bio je ovo 19. nastup u nekom ATP finalu i za Karlovića i za Andersona, a Južnoafrikanac je osvojio svoj šesti naslov, dok je Karlović, koji će 28. večljače napuniti 40 godina, ostao na osam trofeja.

U finalnom susretu u Puneu niti jedan igrač nije uspio oduzeti servis suparniku, ali dok Karlović tijekom čitavog dvoboja nije imao niti jednu 'break-loptu', on sam je morao spašavati osam Andersonovih prilika. Većinu je spasio upravo svojim najjačim udarcem, servisom, ali na kraju niti 36 asova nije bilo dovoljno za uspjeh.

Anderson je prijetio oduzimanjem servisa u završnicama svakog seta, prve dvije 'break-lopte' imao je kod vodstva 5-4 u prvom setu, na obje je Karlović promašio prvi servis, ali se uspio održati u setu. Nažalost, Karlović je loše odigrao 'tie-break', napravio je dvostruku servis pogrešku kojom je ponudio Andersonu "mini-break" prednosti, a onda i još jednu na set-loptu Južnoafrikanca.

Oba su igrača sigurno držala svoj servis i u drugom setu do rezultata 4-4, a tada je Karlović bio suočen sa 0-40. Prvu 'break-loptu' je spasio asom, kod druge je imao mnogo sreće jer se njegov volej odbio od mreže na Andersonovu polovicu terena, dok je kod treće Anderson poslao passing u mrežu. Kod 5-5 Anderson je stigao do još jedne prilike, ali tada je Karlović zabio as. Odlučujuća igra drugog seta u potpunosti je pripala Karloviću koji je iskoristio Andersonove pogreške, Južnoafrikanac je napravio dvostruku pogrešku kojom je Karlović stigao do prednosti od 5-1 i mirno priveo tu dionicu u svoju korist.

Kod rezultata 6-5 za Andersona u trećem setu Južnoafrikanac je spojio tri odlična reterna i stigao do dvije meč-lopte, ali uslijedila su dva Karlovićeva asa, pa je o pobjedniku odlučivao 'tie-break'. I samo u odlučujućoj igri trećeg seta onaj igrač koji je prvi stigao do prednosti nije uspio tu prednost i održati. Kod vodstva Karlovića od 2-1 Andersona je zasmetao uzvik iz gledališta te je promašio jedan forhend ponudivši našem igraču 'mini-break' prednosti. Karlović je potom stigao i do prednosti od 5-2 te je kod tog rezultata Anderson promašio prvi servis.

Nažalost, u izmjeni koja je uslijedila nakon drugog servisa Karlović je promašio, a nakon što je Anderson osvojio i sljedeći poen Karlović je dobio dva servisa s kojima je mogao riješiti dvoboj u svoju kporist. No, tada je Anderson uspio spojiti nova dva odlična reterna, osvojiti oba ta poena i stići do meč-lopte uz servis. Dvoboj je okončao svojim 21. asom.

Karlovićev posljednji osvojeni turnir tako je i dalje ostao onaj iz Los Cabosa u kolovozu 2016. godine.

FNALE:

Kevin Anderson (JAR/1) - IVO KARLOVIĆ (HRV) 7-6 (4), 6-7 (2), 7-6 (5)