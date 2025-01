Ivković popljuvao Dinamo: Kakvi senatori, što je to? Ne sramim se reći da sam dinamovac, ali ne idemo dobrim putem

'Problem je što krećeš u utakmicu s razmišljanjem da ne primiš gol. Poanta je da se bojimo igrati nogomet, zašto se bojimo? Zašto ne riskiramo? Svi dečki znaju igrati nogomet, neka igraju, probaj. Nisam vidio ideju, nema ideje, koja je ideja? Duga lopta, dijagonala, pas igra u prostor, lopta na Kulenovića, nije? Pa šta je? Ne krivim trenera jer garantiram da on misli isto što i ja mislim. Cannavaro će tražiti što prije da dođemo s loptom do gola. Pa nije Jakirović s neba pao... Tražio je i on visoki presing, brzi pas, dubinu. Jesu to igrači mogli? Nisu. Pa je Bjelica došao pa nisu. Kad čujem senatori?! Jedini senator u hrvatskom nogometu je Modrić. Kakva riječ senator? Ne postoji to. Što smo mi, u američkom senatu?! Postoji top igrač, dobar igrač.

Ja sam dinamovac, nemam srama to reći, ali Dinamo ne ide dobrim putem i puno, puno toga ima za promijeniti. Ako hoće biti na onom nivou na kojem treba biti. Na porazima se uči', poručio je stručni analitičar i nekadašnji golman Dinama.