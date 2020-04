Ivica Kostelić je gostovao u podcastu Sport Kluba i osvrnuo se na brojne zanimljive teme

'Ti treninzi u Medvedgradskoj su najljepše uspomene u mojem životu. Bilo je jedno malo dvorište iza zgrade, prekrasan ambijent, sve okruženo zelenilom. Točno iznad je bila glazbena škola. Nikada neću zaboraviti treninge uz zvuk klavira iz glazbene škole. Posebna romantika... Podsjeća me na stare dane Zagreba', prisjetio se Ivica.

Njegova supruga rodila je baš nekako za vrijeme potresa koji je pogodio Zagreb, a sigurno razini stresa ne pridonosi ni pandemija. No, srećom, sve je dobro prošlo.

'Srećom, živim na selu i okružen sam prirodom koja mi je u neposrednoj blizini. Imam i veliku šumu blizu kuće pa smo obitelj i ja svaki dan vani. Malo i treniram. S obzirom na sjedilački način života i na to da nisam nikada bio toliko doma u životu, mislim da je za mentalno zdravlje važno da odem svaki dan na trening i nekako se ispušem. Osjećam baš veliku potrebu za tim', rekao je Kostelić. Kostelić je nedavno dobio i prinove.

Njegovog i Janičinog oca Antu su često optuživali da svoju djecu odgaja u spartanskom duhu. Ivica se osvrnuo na to i otkrio koliko ima istine u tome.

'Treba gledati cijeli kontekst, odakle smo potekli. Uzmite si da su to nekakvi ljudi koji su si zadali za cilj da budu najbolji na svijetu bez novaca i bez snijega. U tom kontekstu morate shvatiti da to u svakom slučaju neće biti običan put', rekao je Ivica pa dodao:

'Dvije stvari vam trebaju da stvorite skijaša. To su snijeg i novac. U tom našem improviziranju, plus ratom na leđima, morali smo naći način da budemo konkurentni bez tih resursa. Tu onda dolazi do brojnih situacija koje izgledaju spartanski. Nismo mogli spavati u hotelima, nego u prirodi', otkrio je Ivica čije cijelo gostovanje na podcastu možete pogledati OVDJE.