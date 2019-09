Ivaniševiću prekipjelo zbog uvreda na račun Đokovića pa Kyrgiosu poslao jasnu poruku

Legendarni hrvatski tenisač i osvajač Wimbledona, Goran Ivanišević, posljednjih je mjeseci bio član stručnog stožera trenutno najboljeg tenisača svijeta, Srbina Novaka Đokovića

Pomagao je Ivanišević Đokoviću na putu do osvajanja Wimbledona, a potom su suradnju nastavili i na US Openu.

Naravno, kada je legendarni hrvatski tenisač prihvatio ulogu u Đokovićevom stožeru, onda je i za očekivati da će ga zdušno braniti od svih napada. Pa je tako u intervjuu za britanski Telegraph uzvratio temperamentom i čudljivom Australcu Nicku Kyrgiosu, koji ima poseban 'pik' na Đokovića.

'Ne znam zašto je to tako, i msilim da je cijela ta situacije nepotrebna je mu Đoković nije napravio ništa loše. On se obrušio na Novaka bez ijednog razloga. Kada izađete na teren možete radite što želite, ali morate respektirati suparnika', izjavio je Ivanišević za britanski Telegraph.

Ivanišević smatra da ne postoje razlozi za napade Australca.

'On često komentira Novaka, ali samo on zna iz kojeg razloga. Kyrgios bi se trebao brinuti o sebi jer bi trebao biti u Top 5, trebao bi osvojiti neki Grand Slam. Nikad neće osvojiti Grand Slam s ovakvim stavom i trenutnim ponašanjem. Kada bi te stvari promijenio, bilo bi to odlično za njega, ali i za tenis'.

Kyrgios je nedavno ovako pričao o Đokoviću.

'Čini mi se da je Novak bolesno opsjednut željom da ga svi vole. Toliko želi da ga svi vole da ja to više ne mogu podnijeti. Vjerujem da će oboriti Federerov rekord po osvojenim Grand Slam naslovima, ali mi pričamo o čovjeku koji se povukao s Australian Opena jer je bilo prevruće. Koliko god on Slamova osvojio, za mene neće biti najveći svih vremena'.